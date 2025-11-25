Исследование: спрос на полноприводные авто в Татарстане активнее растет в холода

Осенью наибольшей популярностью среди новых полноприводных машин пользовались марки LADA, Chery, УАЗ, Jetour и HAVAL

Фото: Реальное время

С наступлением холодного времени года в Татарстане растет интерес к полноприводным автомобилям. Как выяснили эксперты «Авито Авто», спрос на такие машины увеличивается активнее среднего показателя по рынку, при этом разница в динамике может достигать 10%.

Осенью 2025 года в Татарстане наибольшей популярностью среди новых полноприводных машин пользовались марки LADA, Chery, УАЗ, Jetour и HAVAL.

Среди отдельных моделей наиболее востребованными оказались GAC GS8, Chery Tiggo 7L, Jetour T2, LADA Niva Legend и Niva Travel, Geely Monjaro, Voyah Free, HAVAL Jolion, Geely Atlas и TENET T8.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В сегменте автомобилей с пробегом общий спрос на полноприводные модели в республике также показал рост, увеличившись на 4,1%. Наибольшей популярностью у покупателей подержанных машин пользовались марки BMW, Toyota, LADA, Mercedes-Benz и Volkswagen.

В десятку самых востребованных моделей с пробегом вошли: LADA 4x4 (Нива), Toyota RAV4, Mazda CX-5, Renault Duster, Chevrolet Niva, Kia Sportage, BMW X5, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander.

Ранее эксперты провели исследование, чтобы выяснить, сколько времени потребуется среднестатистическому жителю Татарстана, чтобы накопить на популярную модель авто. Например, для покупки Lada Granta жителям Татарстана потребуется 13,5 месяца.

Рената Валеева