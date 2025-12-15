Концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии

Решение обусловлено комплексом финансовых трудностей

Немецкий автоконцерн Volkswagen приостанавливает производство на заводе в Дрездене — впервые за 88 лет существования предприятия. Как сообщает Financial Times, остановка линии начнется со вторника.

Решение обусловлено комплексом финансовых трудностей, с которыми сталкивается крупнейший европейский автопроизводитель. Среди ключевых факторов:

слабые продажи в Китае;

сниженный спрос на автомобили в Европе;

негативные последствия импортных тарифов США, влияющих на реализацию продукции в Америке.

Аналитик Bernstein Стивен Рейтман (Stephen Reitman) в комментарии для Financial Times подчеркнул, что давление на денежный поток компании сохранится и в 2026 году. В этих условиях Volkswagen активно ищет способы сократить издержки и повысить операционную прибыль.

С момента запуска производства в Дрездене в 2002 году предприятие выпустило менее 200 тысяч автомобилей. Этот объем составляет меньше половины годового выпуска центрального завода концерна в Вольфсбурге.



