Концерн Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии
Решение обусловлено комплексом финансовых трудностей
Немецкий автоконцерн Volkswagen приостанавливает производство на заводе в Дрездене — впервые за 88 лет существования предприятия. Как сообщает Financial Times, остановка линии начнется со вторника.
Решение обусловлено комплексом финансовых трудностей, с которыми сталкивается крупнейший европейский автопроизводитель. Среди ключевых факторов:
- слабые продажи в Китае;
- сниженный спрос на автомобили в Европе;
- негативные последствия импортных тарифов США, влияющих на реализацию продукции в Америке.
Аналитик Bernstein Стивен Рейтман (Stephen Reitman) в комментарии для Financial Times подчеркнул, что давление на денежный поток компании сохранится и в 2026 году. В этих условиях Volkswagen активно ищет способы сократить издержки и повысить операционную прибыль.
С момента запуска производства в Дрездене в 2002 году предприятие выпустило менее 200 тысяч автомобилей. Этот объем составляет меньше половины годового выпуска центрального завода концерна в Вольфсбурге.
