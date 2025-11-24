АвтоВАЗ сократит производство на 40% в Тольятти в 2025 году на фоне падения спроса

Это уже привело к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ планирует сократить выпуск автомобилей на своей площадке в Тольятти по итогам 2025 года. Объем производства оценивается в 274 тыс. штук, что на 40% меньше по сравнению с 2024 годом, когда было выпущено более 456,3 тыс. автомобилей. Такие данные содержатся в материалах Городской думы Тольятти, посвященных ожидаемым итогам социально-экономического развития округа за 2025 год.

Объем отгруженной автомобильной продукции в таком случае составит 464,5 млрд рублей, что на 27,7% меньше показателя 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

На заводе в Тольятти АвтоВАЗ выпускает следующие модели Lada: Granta, Niva Legend, Niva Travel, Vesta NG, Aura и Iskra. Сокращение производственного плана и снижение спроса на российском автомобильном рынке привели к решению о переходе на четырехдневную рабочую неделю на период с 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Несмотря на сокращение внутреннего производства, АвтоВАЗ планирует активно развивать экспортные направления. В 2025 году компания намерена увеличить экспорт автомобилей Lada, который уже вырос в четыре раза в 2024 году по сравнению с предыдущим. На сегодняшний день АвтоВАЗ поставляет свою продукцию в 20 стран, основные рынки сбыта — Иран, Казахстан и Вьетнам, а также рассматриваются другие перспективные направления.

Ранее президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал журналистам, что компания планирует реализовать около 370 тыс. автомобилей Lada в 2025 году с учетом экспорта. Из этого объема примерно 350 тыс. будут проданы на российском рынке. Для сравнения, в 2024 году АвтоВАЗ реализовал 458,9 тыс. машин на российском рынке и экспортировал 21 тыс. единиц.

Рената Валеева