Праворульные авто в России: импорт упал на 8% за год

В медиапространстве вновь активизировались обсуждения возможного запрета импорта праворульных автомобилей

За январь — октябрь 2025 года в Россию ввезли 185,6 тыс. легковых автомобилей с правым расположением руля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта сократился на 8%, сообщил сооснователь «Автостата» Сергей Целиков.

Анализ структуры поставок показывает, что подавляющее большинство ввезенных машин — подержанные. Автомобили старше трех лет составляют 98,5% от общего объема. Лишь 2,6 тысячи единиц (1,5%) относятся к категории новых — их растаможили как автомобили возрастом до трех лет.

Среди марок лидируют японские производители. Наибольшую долю импорта заняли:

Toyota — 64 тыс. единиц;

Honda — 53,2 тыс. единиц.

На эти две марки приходится почти две трети всего объема ввоза. В пятерку самых популярных также вошли:

Nissan — 11 тыс. единиц;

Suzuki — 10,8 тыс. единиц;

Subaru — 10,8 тыс. единиц.

Сергей Целиков сообщает, что в медиапространстве вновь активизировались обсуждения возможного запрета импорта праворульных автомобилей. Поводом стал судебный процесс между ООО «Сертификационные системы» и управлением Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суть претензий остается неясной. Целиков отмечает, что полный запрет ввоза или эксплуатации праворульных машин в России маловероятен. Сейчас в стране насчитывается около 4 млн таких автомобилей — это примерно 9% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Особенно значима роль праворульных авто для регионов Дальнего Востока, где они фактически являются неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры.

