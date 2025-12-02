Владельцы Porsche в России столкнулись с массовыми проблемами запуска двигателя

Специалисты предполагают, что причина кроется в блокировке штатной сигнализации через спутник

Фото: Реальное время

Владельцы автомобилей Porsche с двигателями внутреннего сгорания в России в последние дни сталкиваются с проблемами запуска двигателя, что, по данным дилерских центров, может быть связано с блокировкой штатной сигнализации через спутник. Официальный представитель Porsche в России ООО «Порше Руссланд» подтвердил рост числа обращений, как сообщило РИА «Новости».

С 28 ноября наблюдается кратное увеличение обращений в сервис владельцев Porsche, чьи машины перестали заводиться. Специалисты «Рольфа» предполагают, что причина кроется в блокировке штатной сигнализации через спутник.

ООО «Порше Руссланд», в свою очередь, заявило: «В последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя». В компании добавили, что по результатам предварительной оценки, проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей. «О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно», — заверили в «Порше Руссланд».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее в качестве временного решения владельцам машин советовали отключить аккумулятор авто примерно на десять часов. Возникшие проблемы уже привели к тому, что многим автолюбителям пришлось потратиться на эвакуаторы для доставки неисправных машин в сервисные центры.

Напомним, компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО «Порше Руссланд» принадлежат немецким ООО «Порше центр Хоппегартен ГМБХ» (1%) и «Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество» (99%).

Рената Валеева