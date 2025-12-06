Ноябрь стал рекордным месяцем по альтернативному импорту автомобилей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2025 году объем альтернативного импорта легковых автомобилей в Россию сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Однако ноябрь стал рекордным месяцем, когда в страну было ввезено более 32 тысяч автомобилей. Это максимальное значение за весь год, которое даже превысило объемы официальных дистрибьюторов — в ноябре они доставили 23,8 тысячи автомобилей. Об этом сообщает «Автостат».

За 11 месяцев 2025 года в Россию по схемам альтернативного импорта ввезено 143,8 тысячи новых легковых автомобилей.

В ноябре объем альтернативного импорта достиг 32 тысяч автомобилей. Общий объем альтернативного импорта за последние 4 года приближается к 600 тысячам штук.

Toyota — лидер альтернативного импорта с 25,6 тысячи ввезенных автомобилей, что на 34% больше, чем в прошлом году. У BMW рост на 31%, до 15,2 тысячи автомобилей. У Geely снижение на 35%, до 15,5 тысячи автомобилей. Lixiang — резкое падение на 57%, до 9,2 тысячи автомобилей. У Mercedes-Benz рост на 25%, до 8,56 тысячи автомобилей. В топ-10 также вошли Volkswagen, Mazda, KIA, Audi и Lexus.

Дмитрий Зайцев