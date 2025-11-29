Китайские автомобили на вторичном рынке становятся все популярнее

Средний возраст, пробег и стоимость китайских автомобилей заметно ниже, чем у других иномарок, что является преимуществом при выборе

Фото: Реальное время

Эксперты «Авто.ру» проанализировали рынок подержанных автомобилей китайских марок и пришли к выводу, что их присутствие на вторичном рынке значительно увеличилось за последние годы. Средний возраст, пробег и стоимость китайских автомобилей заметно ниже, чем у других иномарок, а также часто предоставляется заводская гарантия.

Присутствие китайских автомобилей на вторичном рынке становится все более заметным. Автомобили первой волны популярности китайских брендов как раз подходят к возрасту 5—7 лет, когда многие автовладельцы принимают решение о замене своей машины на новую. Это подтверждается данными «Авто.ру» — более 80% автомобилей выставлены на продажу первым владельцем.

В течение 2025 года объем предложения подержанных китайских автомобилей прошел цикл роста с января по апрель на 15%, который сменился постепенным снижением на те же 15% с мая по ноябрь. Это связано с охлаждением спроса на фоне макроэкономической ситуации. Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля до 7 лет планомерно снижается весь год, с 2,11 миллиона рублей в январе до 1,89 миллиона рублей в ноябре. Для сравнения, средняя стоимость аналогичной иномарки некитайского производства в полтора раза выше — 3,3 миллиона рублей по состоянию на конец ноября.

Средний возраст китайских автомобилей на вторичном рынке составляет около четырех лет, а пробег за 11 месяцев увеличился с 55 до 69 тысяч километров. То есть в год владельцы китайских автомобилей проезжают в среднем около 17 тысяч километров. Четверть от всех выставленных на продажу автомобилей сохраняют действующую заводскую гарантию, среди других иномарок гарантия присутствует лишь в 6% объявлений.

Больше половины всех объявлений подержанных автомобилей китайских марок приходится на Chery, Geely и Haval. Наиболее популярными моделями за 11 месяцев стали:

Chery Tiggo 7 Pro (средняя цена — 1,71 млн рублей);

Geely Coolray (1,77 млн рублей);

Haval Jolion (1,71 млн рублей);

Geely Atlas (1,65 млн рублей);

Haval F7 (1,81 млн рублей).

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Татарстан попал в топ-5 регионов по количеству электрокаров.

Дмитрий Зайцев