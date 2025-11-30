Спрос на полноприводные автомобили в Татарстане вырос на 10% в холодное время года

Что касается автомобилей с пробегом, то спрос на них вырос на 4,1%

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику спроса на новые полноприводные автомобили и обнаружили, что в холодное время года спрос на такие машины растет активнее среднего показателя по рынку. В среднем разница в динамике спроса может достигать 10%.

В Татарстане осенью 2025 года наибольшей популярностью пользовались новые автомобили марок LADA, Chery, УАЗ, Jetour и HAVAL. Среди отдельных моделей наиболее востребованными были GAC GS8, Chery Tiggo 7L, Jetour T2, LADA Niva Legend и Niva Travel, Geely Monjaro, Voyah Free, HAVAL Jolion, Geely Atlas и TENET T8.

Что касается автомобилей с пробегом, то спрос на них вырос на 4,1%. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили марок BMW, Toyota, LADA, Mercedes-Benz и Volkswagen. В топ-10 моделей вошли LADA 4x4 («Нива»), Toyota RAV4, Mazda CX-5, Renault Duster, Chevrolet Niva, Kia Sportage, BMW X5, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Татарстан попал в топ-5 регионов по количеству электрокаров.

Дмитрий Зайцев