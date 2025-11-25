«Автодор» предупредил водителей об ухудшении погоды на М-12 «Восток»

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулем

Фото: Динар Фатыхов

Государственная компания «Автодор» предупредила водителей о прогнозируемом ухудшении погодных условий на нескольких федеральных трассах завтра, 26 ноября.

Согласно сообщению компании, снегопад до 8 сантиметров и гололедица ожидаются на трассах М-12 «Восток» во Владимирской и Нижегородской областях, М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, а также на М-1 «Беларусь» в Смоленской области и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

«Автодор» призвал автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышать установленный скоростной режим в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Напомним, сегодня ночью, с отходом атмосферного фронта дальше на восток осадки прекратятся, и в Татарстан придет похолодание. Днем же под влиянием очередного фронта местами вновь пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температуры воздуха будут колебаться от -2 до +2. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Рената Валеева