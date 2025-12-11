Средняя стоимость иномарки с пробегом в России снизилась за месяц на 30 тыс. рублей

Сильнее всего подешевели б/у Volvo S60 второго поколения

Фото: Реальное время

В России по итогам ноября 2025 года средняя цена б/у иномарки не старше 15 лет снизилась до 2,16 млн рублей. Это на 1,36%, или на 30 тыс. рублей, меньше, чем месяцем ранее, пишут «Известия» со ссылкой на «Авто.ру Оценка».

Последний раз цены были на таком уровне почти два года назад — в январе 2023 года.

Отмечается, что средняя цена подержанных «китайцев» снизилась за месяц на 1% — до 1,98 млн рублей. Причем ценник ниже 2 млн рублей зафиксирован впервые с августа 2023 года. Также на 1% снизились цены на б/у машины европейских, японских и корейских брендов.

Если рассматривать конкретные модели, то сильнее всего подешевели б/у Volvo S60 второго поколения (-3%, до 1,04 млн рублей), Haval Jolion (-3%, 1,95 млн рублей), Exeed LX (-3%, до 1,8 млн рублей) и Kia Rio четвертого поколения (-3%, до 1,45 млн рублей).

