Еврокомиссия может отложить запрет ДВС до 2040 года

С 2035 года страны ЕС должны были прекратить регистрацию таких машин в рамках климатической политики

Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность отсрочить на пять лет введение запрета на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских институтах.

Решение может быть принято под давлением ряда стран‑членов ЕС (в частности, Италии и Польши), а также крупных автомобилестроительных концернов. Критики изначального плана считают, что полный отказ от ДВС к 2035 году выглядит чрезмерно радикальным и способен нанести серьезный ущерб европейскому автопрому.

В качестве компромиссного варианта ЕК рассматривает возможность разрешить использование ДВС в гибридных автомобилях до 2040 года — при условии, что такие машины будут:

работать на «усовершенствованном» топливе;

изготавливаться с применением «зеленой» стали.

При этом в Еврокомиссии пока не определились с ключевыми параметрами инициативы: не установлена предполагаемая доля гибридных автомобилей на рынке ЕС, а также не проработаны технические детали, касающиеся требований к топливу.

Напомним, что отказ от регистрации новых автомобилей с ДВС был утвержден Советом Евросоюза в 2023 году. Согласно принятому решению, с 2035 года страны ЕС должны прекратить регистрацию таких машин в рамках общеевропейской климатической политики.

Рената Валеева