«Мосгортранс» закупит у КАМАЗа электробусы на 7,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Столичное ГУП «Мосгортранс» объявило тендер на закупку 100 электробусов большого класса и их обслуживание в течение 15 лет. Максимальная цена контракта, согласно данным с портала госзакупок, составляет 7,3 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, производитель должен поставить 85-местные трехдверные электробусы класса M3, оснащенные пневматической подвеской и двигателем мощностью не более 200 киловатт. Вся техника должна быть передаче заказчику до конца 2025 года.

Основным потенциальным поставщиком рассматривается ПАО «КАМАЗ», которое является давним партнером «Мосгортранса» в области электробусов. Сотрудничество сторон продолжается с 2018 года, когда первые машины «КАМАЗ-6282» вышли на улицы Москвы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В июле 2025 года компании уже заключили контракт на поставку и обслуживание 700 электробусов на сумму 53 млрд рублей.

Накануне компания NATCAR, принадлежащая ПАО «КАМАЗ», представила технологию создания цифровых карт для беспилотных транспортных средств (ВАТС). Процесс включает несколько ключевых этапов обработки дорожной информации.



Анастасия Фартыгина