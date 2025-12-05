Регистрации BMW в России взлетели на 166%, Mercedes-Benz — удвоились

В ноябре в России было зарегистрировано 2 149 новых автомобилей BMW и 1 160 новых Mercedes-Benz

Фото: Реальное время

Российский рынок премиальных автомобилей продемонстрировал рост в ноябре текущего года. По данным сооснователя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, регистрации новых автомобилей BMW в России выросли на 166%, а Mercedes-Benz — более чем вдвое. Это связано с новыми правилами расчета утильсбора, которые вступили в силу с 1 декабря.



В ноябре в России было зарегистрировано 2 149 новых автомобилей BMW. Это представляет собой колоссальный рост на 166% по сравнению с ноябрем прошлого года, когда на учет встало 807 машин этого бренда.

За 11 месяцев текущего года динамика также выглядит весьма достойно: регистрации BMW увеличились на 31%, достигнув отметки в 14 234 единицы.

Локомотивом продаж BMW в ноябре стал кроссовер X3, на который пришлось 30% спроса (640 штук). Среди других популярных моделей — также преимущественно кроссоверы: X5 (300 шт.), X1 (271 шт.), X7 (198 шт.) и X6 (197 шт.).



Mercedes-Benz также показал впечатляющие результаты. В ноябре на российский учет встало 1 160 новых легковых автомобилей этой марки, что на 107,5% больше, чем в ноябре прошлого года (559 единиц).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала года по ноябрь было зарегистрировано 7 985 новых Mercedes-Benz, что составляет прирост в 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среди моделей Mercedes-Benz россияне в ноябре отдавали предпочтение следующим: безусловный лидер — G-класс (200 штук), за ним следуют кроссоверы GLC (181 шт.), GLS (157 шт.), GLE (141 шт.) и GLC Coupe (119 шт.). В топ-7 также вошли E-класс (117 шт.) и GLE Coupe (109 шт.).

Рената Валеева