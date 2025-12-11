Импортные BMW из Беларуси стали популярными среди россиян в ноябре

За месяц был зафиксирован значительный скачок завоза легковых автомобилей с пробегом

Фото: Реальное время

В ноябре 2025 года зафиксирован значительный скачок импорта легковых автомобилей с пробегом из Беларуси в Россию. За месяц было ввезено 4 079 машин старше трех лет — в 6,5 раза больше по сравнению с ноябрем прошлого года, когда показатель составлял 633 автомобиля. Об этом сообщает директор «Автостата» Дмитрий Целиков.

Среди марок наибольшей популярностью у импортеров пользовались BMW (1 099 единиц), Audi (330), Mercedes‑Benz (285), Chevrolet (262) и Volkswagen (237). В модельном рейтинге лидирует Chevrolet Equinox с показателем 192 ввезенных автомобиля. За ним следуют модели BMW: X5, 3‑я серия, 5‑я серия и X3.

При этом итоги одиннадцати месяцев демонстрируют существенное снижение общего объема импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2025 года в Россию поступило чуть более 18 тыс. подержанных легковых автомобилей из Беларуси, что на 60% меньше показателя за 11 месяцев 2024 года.

Напомним, средняя стоимость иномарки с пробегом в России снизилась за месяц на 30 тыс. рублей.

Наталья Жирнова