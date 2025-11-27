Вячеслав Володин анонсировал появление квоты для самозанятых таксистов

Предлагается установить региональную квоту в размере 25% от общего числа зарегистрированных автомобилей на начало года для самозанятых

Фото: Динар Фатыхов

В связи с предстоящим вступлением в силу с 1 марта 2026 года новых норм федерального закона о локализации такси возникла необходимость в дополнительной поддержке самозанятых водителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По различным оценкам, в сфере такси работает от 540 тыс. до 1,5 млн самозанятых граждан. Для более 70% из них работа в такси является дополнительным источником дохода, при этом большинство использует личный транспорт.

В ответ на многочисленные обращения водителей депутаты подготовили законопроект, предусматривающий особые условия для самозанятых. Предлагается установить региональную квоту в размере 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте России автомобилей на начало года для самозанятых водителей, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации. Согласно инициативе, самозанятые смогут быть включены в официальный реестр при соблюдении двух условий: если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев и используется без привлечения третьих лиц.

Действие данного механизма планируется до 1 января 2033 года, что обеспечит постепенный и сбалансированный переход к новым требованиям локализации. Законодательная инициатива находится на стадии рассмотрения.



Ранее стало известно, что новый закон позволит самозанятым таксистам работать без привязки к прописке.

Наталья Жирнова