Росимущество выставило на торги за 3 млн Lexus, изъятый у жены казанского экс-подполковника СК

Электронный аукцион должен пройти перед Новым годом

Марсель Мустафин с адвокатом. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня на веб-площадке «РТС-тендер» появилась информация о торгах по белой иномарке Lexus RX300, ранее обращенной в доход государства. Автомобиль 2018 года выпуска выставлен на продажу территориальным управлением Росимущества по Татарстану и Ульяновской области. По данным источников «Реального времени», ранее он принадлежал семье бывшего руководителя отдела СК по Приволжскому району Марселя Мустафина, но был изъят по антикоррупционному иску.

Стартовая цена лота заявлена в 3 млн 124 тысячи рублей с шагом в 156 тысяч. Прием заявок начнется сегодня в 19 часов по московскому времени. А завершится — 28 декабря в 23.59. Сами электронные торги стартуют в 10 утра 30 декабря.

Также продавец указал объем двигателя этого лота на колесах — 1 998 куб. см, при мощности 238 л. с. И предупредил — ключи и документы отсутствуют.

Напомним, в марте текущего года Советский райсуд Казани частично, на 30,7 млн рублей, удовлетворил требования прокуратуры Татарстана о взыскании в доход государства активов семьи ВИП-следователя (на тот момент Марсель Мустафин был врио руководителя), включая нежилое помещение площадью 138 кв. м в Казани и вышеуказанный Lexus, оформленные на супругу подполковника, а также участок 0,13 га с коттеджем и баней в казанском поселке «Алтан», номинальным владельцем которых числился бывший одноклассник Мустафина. Кроме того, с супругов Мустафиных солидарно взыскали доход от продажи «двушки» в одном из ЖК в Турции — на 2,7 млн рублей.

После вынесения этого решения подполковник СК ушел в отставку — с поста замначальника следственного отдела в Нижнем Новгороде. В октябре 2025-го Верховный суд Татарстана утвердил постановление Советского райсуда по этому делу.

Сегодня на антикоррупционном брифинге зампрокурора Татарстана рассказал, как исполняются решения по таким искам, и поблагодарил суды за объективность при их рассмотрении.