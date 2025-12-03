«Круг причастных расширяется»: замглавы Следкома по РТ прокомментировал дело «Волгодорстроя» по М-12
Следователи не исключают, что ущерб в 2,4 млрд рублей может вырасти либо сократиться
Сегодня замруководителя Следкома по Татарстану Марсель Дулкарнаев сообщил о том, что круг причастных к хищениям при строительстве татарстанского участка М-12 по делу руководителей «Волгадорстроя» расширяется, однако пока к ответственности привлечен лишь бенефициар этой организации Айрат Миннуллин, сообщает журналист «Реального времени».
Данная информация была обнародована на антикоррупционном брифинге. На уточняющий вопрос, отразились ли вскрытые преступления на качестве трассы, Дулкарнаев ответил так: «Мы думаем, что нет». При этом он сообщил — экспертизы в этой части пока не проведены и предъявленный ВИП-дорожнику ущерб в 2,4 млрд рублей — цифра не окончательная. «Сумма может увеличиться, может уменьшиться», — сообщил замглавы регионального следственного управления.
Напомним, уголовное дело в Следкоме по РТ в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Волгадорстроя» (далее — ВДС) возбуждалось сразу по трем эпизодам — мошенничество на 2 млрд 425 млн рублей и два эпизода растраты в особо крупном размере с общим ущербом в 7 млн рублей. Под арестом две недели назад оказался Миннуллин. Претензии следствия он не признает.
