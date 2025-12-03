«Круг причастных расширяется»: замглавы Следкома по РТ прокомментировал дело «Волгодорстроя» по М-12

Следователи не исключают, что ущерб в 2,4 млрд рублей может вырасти либо сократиться

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня замруководителя Следкома по Татарстану Марсель Дулкарнаев сообщил о том, что круг причастных к хищениям при строительстве татарстанского участка М-12 по делу руководителей «Волгадорстроя» расширяется, однако пока к ответственности привлечен лишь бенефициар этой организации Айрат Миннуллин, сообщает журналист «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Данная информация была обнародована на антикоррупционном брифинге. На уточняющий вопрос, отразились ли вскрытые преступления на качестве трассы, Дулкарнаев ответил так: «Мы думаем, что нет». При этом он сообщил — экспертизы в этой части пока не проведены и предъявленный ВИП-дорожнику ущерб в 2,4 млрд рублей — цифра не окончательная. «Сумма может увеличиться, может уменьшиться», — сообщил замглавы регионального следственного управления.

Напомним, уголовное дело в Следкоме по РТ в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Волгадорстроя» (далее — ВДС) возбуждалось сразу по трем эпизодам — мошенничество на 2 млрд 425 млн рублей и два эпизода растраты в особо крупном размере с общим ущербом в 7 млн рублей. Под арестом две недели назад оказался Миннуллин. Претензии следствия он не признает.