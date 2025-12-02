Kia зарегистрировала в России товарный знак для «проверенных с пробегом» автомобилей

Заявка на регистрацию знака была подана из Южной Кореи

Фото: Реальное время

Южнокорейская компания Kia Corporation, ранее покинувшая российский рынок, зарегистрировала в России новый товарный знак «KIA. КИА проверено с пробегом». Об этом, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию знака была подана из Южной Кореи 6 сентября 2024 года. Срок действия товарного знака в РФ установлен до 6 сентября 2034 года. Отмечается, что знак зарегистрирован по классу № 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает, в том числе, услуги по обеспечению и контролю качества, а также сертификации подержанных автомобилей.

Это не первая регистрация товарных знаков от Kia после ухода с российского рынка. Ранее компания Kia Motors также зарегистрировала пять других обозначений, среди которых «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в апреле 2025 года некоторые южнокорейские издания, ссылаясь на отраслевые источники, сообщали, что Kia включила РФ в свои среднесрочные планы продаж, якобы намереваясь реализовать 50 тысяч автомобилей в России к 2030 году из общего числа 4,1 млн по всему миру. Однако позднее конгломерат Hyundai Motor Group, куда входит Kia, официально заявил, что упомянутые планы относились к странам СНГ в целом, а не конкретно к России.

Рената Валеева