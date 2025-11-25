Минпромторг рассмотрит отсрочку уплаты утильсбора в 2026 году

Сейчас Минпромторг активно работает над созданием необходимой нормативно-правовой базы

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России рассматривает возможность отсрочки уплаты утилизационного сбора в 2026 году для отечественных локализованных производителей. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов.

— Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей, — это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году, — цитирует Каримова РИА «Новости».

Он уточнил, что в настоящее время Минпромторг активно работает над созданием необходимой нормативно-правовой базы совместно с Министерством финансов.

— Вопрос этот у нас буквально на повестке дня находится, — подчеркнул замглавы ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платеж для производителей и импортеров транспортных средств. Он уплачивается за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство с целью обеспечения его последующей утилизации после окончания срока службы. Для отечественных производителей утильсбор впоследствии компенсируется государством, при этом размер компенсации напрямую зависит от уровня локализации производства на территории страны.

Рената Валеева