В Татарстане отмечают низкую культуру оплаты проезда на платных трассах

Об этом заявил предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко

В Татарстане отмечают низкую культуру оплаты проезда на платных трассах. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко.



Глава «Автодора» отметил, что на трассе М‑12, включая татарстанские участки, пока не сформирована в достаточной мере культура оплаты проезда. Для борьбы с неплательщиками компания использует комплекс мер: от рейдов совместно с ГИБДД до системы на основе нейросетей, которая позволяет идентифицировать автомобили даже без номеров.

С начала 2025 года проведено около 150 рейдов, вынесено более 400 постановлений о лишении водительских прав.

В рамках развития придорожной инфраструктуры на М‑12 уже работают многофункциональные зоны (МФЗ), включая флагманские объекты с расширенным функционалом: детскими площадками, зонами для воркаута и выгула животных, аптеками, душевыми и прачечными. В 2026 году планируется открытие новой флагманской АЗС «Газпромнефти» на 120‑м км М‑12.

Кроме того, «Автодор» продолжает работу по повышению безопасности движения. На трассе внедряются инженерные решения — от дополнительного освещения до шумовой разметки, — а также информационные системы предупреждения водителей о сложных погодных условиях и дорожных работах. Напомним, что ранее КАМАЗ представил технологию цифровых карт для беспилотников. Для создания точных данных используют трассы М-11, ЦКАД и М-12.

