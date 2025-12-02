Ноябрьские продажи автомобилей упали почти на четверть после октябрьского всплеска

По итогам 11 месяцев общие продажи легковых машин в России снизились на 18%

Фото: Динар Фатыхов

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2025 года снизились почти на четверть по сравнению с рекордным октябрьским показателем. Однако благодаря относительно низкой базе прошлого года рынок продемонстрировал небольшой рост год к году. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга, передает «Интерфакс».

В ноябре на российском рынке было реализовано 135 906 новых легковых автомобилей и LCV. Это на 1,3% больше, чем в ноябре 2024 года, но на 22,7% меньше, чем в октябре текущего года. В частности, продажи легковых машин составили 126 987 штук (+5,9% год к году и -22,9% месяц к месяцу), легкой коммерческой техники — 8 919 штук (-37,3% и -20,9% соответственно). Продажи грузовиков в ноябре сократились до 4 865 штук (-46% год к году и -20% месяц к месяцу). Единственным сегментом, показавшим рост, стали автобусы — их продажи выросли на 17% год к году и на 36% к октябрю, достигнув 2 065 штук.

Продажи в ключевом легковом сегменте, которые в октябре текущего года достигали рекордной отметки почти в 165 тысяч штук, в ноябре вернулись к месячным значениям третьего квартала. Заметный рост в сравнении с прошлым годом обусловлен низкой базой ноября 2024 года.

Как сообщалось ранее, октябрь 2025 года стал рекордным месяцем продаж в текущем году с результатом 168,5 тысячи проданных легковых автомобилей. Этот всплеск был вызван значительным (на 70—85%) разовым повышением утильсбора. В ноябре 2024 года, после предыдущего повышения утильсбора, рынок «откатился» до 120 тысяч единиц, что и обеспечило низкую базу для ноября 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конец 2025 года также отмечен нововведениями в части утильсбора. С 1 декабря вступила в силу новая методика расчета, которая учитывает мощность двигателя автомобиля и фактически затрагивает легковые машины с двигателями от 160 л. с., электромобили и гибриды. Эти корректировки были анонсированы Минпромторгом в сентябре. Кроме того, с 1 января 2026 года ожидается очередное, относительно небольшое, повышение утильсбора в рамках принятой в прошлом году прогрессивной шкалы индексации.

По итогам 11 месяцев 2025 года общие продажи легковых машин и LCV в РФ, по подсчетам Минпромторга, снизились на 18% и составили 1 277 321 единицу. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 1 181 693 штуки (-17,5%), LCV — 95 628 штук (-24,2%). Реализация грузовиков накопленным итогом с начала года составила 51 238 штук (-55%), автобусов — 11 652 единицы (-36%).

Минпромторг также отмечает рост доли российской автотехники в общем объеме продаж за 11 месяцев 2025 года на 11 процентных пунктов, до 55%. «В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории РФ, составили 80,9 тыс. шт., что на 7% больше, чем в ноябре 2024 г. Вместе с этим за месяц реализовано 61,8 тыс. импортных автомобилей — на 10,8% меньше, чем за ноябрь 2024 г. Таким образом, конкретно в ноябре доля отечественной техники уже достигла 57%», — подчеркнули в ведомстве.

Рената Валеева