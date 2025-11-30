МВД предупредило о продаже поддельных полисов ОСАГО через фейковые сайты

Мошенники тщательно копируют дизайн официальных ресурсов и регистрируют домены, схожие с подлинными адресами страховых компаний

Фото: Реальное время

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с полисами ОСАГО. Об этом передает ТАСС. Злоумышленники создают копии сайтов реальных страховых компаний, чтобы продавать поддельные документы.

Как сообщается, мошенники тщательно копируют дизайн официальных ресурсов и регистрируют домены, схожие с подлинными адресами страховых компаний. Ключевой элемент схемы — искусственно заниженная стоимость полиса или обещание значительных скидок, которые привлекают потенциальных клиентов.

Механизм обмана выглядит следующим образом: пользователь, ищущий возможность оформить ОСАГО онлайн, находит сайт с логотипом известной страховой компании и привлекательной ценой. На ресурсе предлагается заполнить форму с личными данными, информацией об автомобиле и произвести оплату с банковской карты. Спустя несколько минут клиент получает на электронную почту документ, внешне напоминающий настоящий полис. Однако при наступлении страхового случая выясняется, что документ не имеет юридической силы, а денежные средства оказываются безвозвратно утраченными. МВД призывает граждан проявлять бдительность и оформлять полисы ОСАГО исключительно через официальные каналы страховых компаний.

Наталья Жирнова