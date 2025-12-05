Российский электромобиль «Атом» появится на дорогах Татарстана весной 2026 года

Электрокар будет представлен в трех модификациях: для личного пользования, такси и каршеринга

На КАМАЗе сообщили, что первые автомобили появятся на дорогах уже весной следующего года. Предсерийная сборка отечественного электромобиля «Атом» началась в начале 2025 года.

Электрокар будет представлен в трех модификациях: для личного пользования, такси и каршеринга. Для обслуживания новой техники планируется открыть сеть сервисных центров в крупнейших городах России. В первую очередь они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, а также в 8—10 других крупных городах страны.



Изначально запуск серийного производства планировался на лето текущего года, затем сроки перенесли на вторую половину 2025 года. По неподтвержденным данным, стоимость электромобиля составит 3,9 млн рублей без учета государственной поддержки и 2,9 млн рублей с ее учетом. Напомним, что Татарстан попал в топ-5 регионов по количеству электрокаров.

Наталья Жирнова