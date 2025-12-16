После ареста руководства приюта «Кот и пес» в Зеленодольском районе стало некому ловить бродячих собак

Чем обернулось исполнение требования навести порядок с безнадзорными животными

Фото: Реальное время

Пока директор татарстанского благотворительного фонда «Кот и пес» Альберт Галиев и отловщик Максим Иванов находятся под домашним арестом в связи с трагедией в поселке Васильево, где стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку, в «Народный контроль» на портале Госуслуг РТ продолжают поступать заявки об отлове собак на территории Зеленодольского района, а районные чиновники продолжают их направлять в «обезглавленную» организацию. Лишенный отловщика приют физически не может их выполнить. В причинах, по которым в Зеленодольском районе не решается проблема безнадзорных животных, порядке работы подрядчика в рамках действующего контракта и последствиях коллизии, созданной арестом, разбиралось «Реальное время».

«Нарядов не было, но в связи со следствием мы не сможем отчитаться»

После того, как были арестованы директор татарстанского благотворительного фонда «Кот и пес» Альберт Галиев и отловщик Максим Иванов, исполнение работ по муниципальному контракту, заключенному с фондом в начале 2025 года Департаментом ЖКХ Зеленодольского муниципального района прекратилось по объективной причине: выезжать по заявкам и отлавливать безнадзорных собак некому. Об этом «Реальному времени» рассказали сотрудники приюта. Также они сообщили изданию, что заказ-нарядов на отлов собак в месте, где 28 ноября произошла трагедия — бродячие собаки искусали 9-летнюю девочку, в последние месяцы не поступало, а значит, при всем желании это нападение на ребенка подрядчик предотвратить не мог.

— Мы отлавливаем собак на основании заказа-наряда, — пояснили в приюте. — Просто так ездить по территории района и искать собак нереально, особенно с учетом финансирования, которое выделяется по договору. А по поводу собак около СНТ «Здоровье», где произошла трагедия с девочкой, к нам заказ-наряд поступал только несколько месяцев назад, точно уже и не вспомнить. И тогда Максим Иванов туда выезжал, но собак не обнаружил: стаи часто мигрируют. После заказов не поступало. Мы очень сожалеем о трагедии, но предотвратить ее мы не могли.

«Мы отлавливаем собак на основании заказа-наряда, — пояснили в приюте. — Просто так ездить по территории района и искать собак нереально». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сотрудники приюта также рассказали, что финансирование по договору с приютом очень скудное, оно не отражает реальных расходов на отлов и стерилизацию собак. Приют, где содержатся сейчас отловленные животные, построен, по их словам, на гранты, а само содержание частично осуществляется из средств, которые выделяют благотворители.

— Сейчас распространяются слухи, что из-за этого происшествия приют вообще могут закрыть, но это неправда, — добавили сотрудники учреждения. — Другое дело, что в ситуации, которая сложилась сейчас, когда в связи со следствием у нас изъяли документацию и арестовали работников, мы не сможем «закрыть» год и отчитаться по контракту с муниципалитетом.

А была ли заявка?

В госконтракте, заключенном Департаментом ЖКХ Зеленодольского муниципалитета с благотворительным фондом на 2025 год, прописан порядок взаимодействия заказчика и подрядчика: «Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Контрактом срок…», а в техусловиях контракта говорится: «Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-наряда на оказание услуг… Заказ-наряд выдается Заказчиком в двухдневный срок со дня поступления письменного обращения заявителя об отлове безнадзорных животных».

Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-наряда на оказание услуг. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Кроме того, как указано в техзадании, отлов может производиться «в соответствии с плановыми мероприятиями по отлову животных без владельцев в соответствии с условиями контракта» — то есть опять же в случае плановых мероприятий заказчик должен выдать подрядчику заказ-наряд.

«Реальное время» обратилось в Исполком Зеленодольского муниципального района с запросом о том, когда Департамент ЖКХ Зеленодольского района получал от председателя СНТ «Здоровье» заявки на отлов безнадзорных собак и когда эта заявки были направлены исполнителю. По получении ответ будет опубликован.

С целью это выяснить «Реальное время» также предприняло попытку связаться с председателем СНТ «Здоровье» Владиславом Михеевым, который ранее сообщал журналистам о том, что заявки об отлове им подавались. Однако имеющиеся в открытом доступе телефоны СНТ оказались недоступными. Издание готово опубликовать эту информацию и комментарий Михеева, если они будут предоставлены.

«Это смешные суммы»

Согласно госконтракту с благотворительным фондом «Кот и пес» на 2025 год общей стоимостью 2,94 млн рублей, на содержание одного животного в приюте отводится 108,99 руб./день, на отлов — 350,92 руб., на транспортировку в приют и возврат в места обитания — 387,72 руб., на мероприятия по вакцинации, дегельмитизации и дезинсекции — 538,4 руб. (с расходами на лекарственные препараты), на стерилизацию кобеля — 769,72 руб., суки — 1003,91 руб. (с расходами на лекарственные препараты), на усыпление безнадежно больных — 773,91 руб.

— Это смешные суммы! — говорит зоозащитница Эвелина Скрипочкина. — Даже в государственных ветеринарных клиниках стоимость услуг значительно выше, чем по этому контракту. А отлов и транспортировка оплачиваются, как указано в контракте, «исходя из количества животных, не менее пяти животных, транспортируемых одновременно за один выезд бригады». То есть если привезли одну собаку или собаки убежали, и никого отловить не удалось, бензин потрачен, люди работали, но деньги они не получат, пока не отловят пять собак… При этом таких «пустых» выездов может быть не один-два, а десятки: за то время, когда заявка дойдет от муниципалитета до подрядчика, собачья стая не раз переместится.

Действительно, в утвержденных приказом Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан в январе 2025 года рекомендуемых расценках на платные ветеринарные услуги, оказываемые государственными ветеринарными учреждениями, таких скромных сумм, как в госконтракте, нет. К примеру, рекомендованная стоимость стерилизации кобеля (кастрации) — от 927 до 1477 руб. в зависимости от размера, а оваригистоэктомия (стерилизация) суки — от 1371 до 1863 руб. без стоимости лекарств и обезболивания.

— Отлов безнадзорных животных в муниципальных районах Республики Татарстан осуществляется по государственным контрактам, которые заключаются между муниципальными образованиями и специализированными организациями, — сообщили «Реальному времени» в Главном управлении ветеринарии кабмина РТ. — Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет субвенций, ежегодно выделяемых из бюджета Республики Татарстан муниципальным образованиям. Объем субвенций рассчитывается в соответствии с законом Республики Татарстан №9-ЗРТ и нормативом финансирования на одно животное, утверждённым постановлением кабинета министров.

В управлении уточнили, что рекомендуемые расценки на платные ветеринарные услуги для государственных ветеринарных клиник согласовываются с ГБУ «Центр экономических и социальных исследований» Республики Татарстан и «учитывают все возможные расходы при оказании платных ветеринарных услуг».

«Ребята — энтузиасты»

— Я знаю Максима Иванова с 2010 года, уже 15 лет, — рассказала «Реальному времени» дизайнер интерьеров Виктория Оловянникова. — Я не являюсь его другом или близким знакомым и никогда не была волонтером приюта. Моя позиция основана на другом: на протяжении многих лет Максим неоднократно и безвозмездно помогал мне и другим людям в сложных ситуациях, связанных со спасением бездомных животных.

По словам Виктории, именно поэтому, когда Максим сам оказался в беде, она сразу откликнулась и пришла помогать приюту в качестве волонтера — не из-за личных отношений, а из желания поддержать человека, который много лет помогал другим и животным, оказавшимся в уязвимом положении. Виктория отметила, что лично была свидетелем того, как Максим Иванов подключался к самым тяжелым случаям — помогал с лечением, временным размещением и поиском новых хозяев для собак, не ожидая никакой выгоды или публичности.

— Я пошла туда, чтобы помочь и Максиму, и тем животным, которые там находятся. В такой ситуации нельзя было остаться в стороне, — пояснила она. — Я знаю конкретные истории и людей, которым он помогал. Это была не разовая благотворительность, а системная, многолетняя работа

Викторию Оловянникову возмущают разговоры о том, что Максим Иванов и Альберт Галиев могли не по назначению расходовать средства по госконтрактам или не выполнять обязательства:

— Максим — человек огромной души. Он много лет назад открыл первый приют, позже вместе с Альбертом Галиевым был создан приют «Кот и пес». В открытом доступе есть информация о грантах благотворительного фонда, опубликованы отчеты о работе, а на сайте госзакупок — данные по контрактам. Из них видно, что средства использовались строго по назначению, — отметила она и подчеркнула, что семьи руководителей приюта живут крайне скромно: простая обстановка в квартирах, подержанные автомобили, — Это не люди, которые наживаются на системе.

По ее словам, даже сейчас, несмотря на арест руководства, приют продолжает работать: животные ухожены и накормлены, сотрудникам помогают волонтеры, а организацией процессов занимается супруга Максима Иванова в статусе временно исполняющей обязанности директора.

Отдельно Виктория рассказала о том, как приюту удавалось исполнять обязательства по госконтрактам при крайне ограниченном финансировании:

— За те средства, которые выделяются на осмотр, вакцинацию, санитарную обработку и стерилизацию животных, в обычной ветклинике это было бы просто невозможно. Но сотрудники приюта — настоящие энтузиасты. Они оборудовали собственный ветеринарный кабинет с чистой зоной. Туда регулярно приезжает известный казанский ветврач Аркадий Бирев — такой же энтузиаст своего дела. Он много лет оказывает приюту неоценимую помощь: осматривает, лечит и стерилизует животных.

Остается добавить, что в 2018 году приют «Кот и пес» был награжден дипломом республиканского конкурса «Благотворитель года». Диплом, подписанный Рустамом Миннихановым вручил Альберту Галиеву премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Печальное антилидерство и ободряющие результаты отлова

Татарстан давно лидирует по количеству безнадзорных собак, а в прошлом году вошел в топ-5 российских регионов по количеству пострадавших от нападений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако статистика подтверждает, что количество нападений собак и укушенных в республике снижается.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В казанских городских садоводствах бродячих собак стало меньше, получается с этой проблемой можно справиться, — считает руководитель Казанского отделения Союза садоводов Татарстана Сергей Евстафьев. — После трагедии в Васильево мы объехали все СНТ в Приволжском районе Казани, где раньше было много бродячих собак — и не нашли ни одной. Значит их отловили. А еще надо понимать, что бесхозные собаки появляются там, где их подкармливают — и не создавать таких условий.

«Не должны бегать стаи, но и родители должны нести ответственность за ребенка»

— Садовое общество бывшего Казанского горпромторга «Здоровье» находится рядом с кирпичным заводом, а наше, одноименное СНТ — рядом с санаторием «Васильево», — рассказала «Реальному времени» председатель СНТ «Здоровье» Ольга Ефремова. — В СНТ горпромторга есть жилые дома и есть садоводы, которые там живут круглый год. А в нашем СНТ — только летние домики, у нас сезон закрыт. Собачьи стаи летом бегали и у нас, бегают они и в самом поселке Васильево. Они собираются у магазинов, на остановках. Я подавала заявки на отлов около нашего СНТ в исполком, лично их относила, но это было давно — весной прошлого и весной этого года. А чтобы избежать таких трагедий, надо постоянно держать бродячих собак под контролем. Администрация района, руководство республики должны взяться за дело — не должны бегать стаи!

Ефремова перечислила необходимые, по ее мнению, меры:

регулярный отлов бесхозных собак, в том числе в поселке Васильево, где бродят стаи, и откуда они забегают в СНТ в поисках еды;

создание государственных приютов достаточной «емкости» и финансирование их деятельности из бюджета, чтобы на улице оставалось как можно меньше животных, раз закон не позволяет лишать их жизни;

систематическое подкармливание за счет бюджетных средств стерилизованных и выпущенных согласно закону в местах обитания собак с целью снижения агрессии, вызванной голодом.

Также Ольга Ефремова считает, что при всей недопустимости ситуации, сложившейся с бродячими собаками, ответственность за трагедию с ребенком несут и его родители:

— Я возмущена безответственностью родителей девочки! Они знают, что сезон закрыт, что людей в СНТ и на остановке нет, что бегают собаки, а 9-летний ребенок до остановки идет один? Можно же ребенка посадить на автобус, а после школы встретить? У ребенка есть телефон, он может позвонить и сказать, что едет домой. А в сложившейся ситуации родителей надо наказывать за безответственность, и сильно наказывать!

К ответственности призывает жителей района и пресс-секретарь главы Зеленодольского района Регина Чибрикова, которая разместила в своем канале в соцсети запись с видеокамеры в одном из СНТ, на которой видно, как «добрая» гражданка подкидывает щенков на чужой участок.

На записи с видеокамеры в одном из СНТ Зеленодольского района видно, как «добрая» гражданка подкидывает щенков на чужой участок. скриншот канала https://t.me/PressReg

— Прислали видео от 4 декабря, — написала Чибрикова. — СНТ «Малахит», поселок Васильево. Женщина пришла со свертком, вытряхнула щенков, для надежности затолкала их под сетчатый забор чужого участка…

«Усилились максимально»?

По данным «Народного контроля» на портале «Госуслуги РТ», за последний месяц жителями Зеленодольского района было подано более 20 заявок на отлов безнадзорных собак, в том числе — от отдыхающих в санатории «Васильевский». За последний год таких заявок было подано более 80. Очень многие заявки «решены» весьма условно: поскольку временной интервал между обращением жителей и передачей заявки подрядчику проходит 6—7 дней, стая перемещается, и отловщики ее на указанном месте не обнаруживают.

— Работа по отлову безнадзорных животных по заявкам осуществляется силами специализированных организаций, в том числе из соседних муниципалитетов республики, — сообщила в телеграм-канале 6 декабря пресс-секретарь главы Зеленодольского района Регина Чибрикова. — Усилились максимально.

Однако на момент сдачи этой статьи заявки жителей об отлове собак от 8, 11,12 декабря еще имели статус «в работе», то есть не были направлены подрядчикам. И неискушенный обыватель может расценить это, как явное несоответствие условию контракта муниципалитета с подрядчиком: «Заказ-наряд выдается Заказчиком в двухдневный срок со дня поступления письменного обращения заявителя об отлове безнадзорных животных».

При этом на ранее поданные заявки со статусом «запланировано» исполком Зеленодольского района разместил одинаковые, как под копирку, ответы с отсылкой не к «специализированным организациям, в том числе из соседних муниципалитетов», а к обезглавленному и лишенному отловщика подрядчику:

— Уважаемый заявитель! На основании результатов открытого аукциона, отлов безнадзорных животных на территории г. Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан осуществляет благотворительный фонд помощи бездомным животным «КОТ и ПЁС». По указанной Вами в обращении территории (пгт. Васильево, ул. Лагерная), направлена заявка в благотворительный фонд помощи бездомным животным «КОТ и ПЁС» для работы и осуществления выезда и принятия всех необходимых мер по отлову, вакцинации, стерилизации безнадзорных животных…

Между тем в соцсетях, появилась информация о том, что в поселке Васильево неизвестные расправляются с собаками — и делают это явно не подрядчики муниципалитета:

— Сегодня отравили домашнюю собаку, она была рядом с хозяином возле калитки, они взяли на ходу стрельнули в нее сильной дозой с отравой, мы с папой повезли ее в ветеринарную клинику, но они сказали что слишком большая доза... — написали в группе «Подслушано в Васильево» 14 декабря и выложили фото животного.

— Мою собаку, похоже, хотели отравить за то, что она просто лаяла. Подкинули рыбу во двор. Но в итоге пострадала и умерла кошка, которая была любимицей всей семьи, — добавила другая жительница. — Я понимаю что многие люди боятся собак и нужно исправлять ситуацию с бездомными животными. Но не такими же способами.