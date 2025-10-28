«Это месть за оправдательный приговор»: как адвокат и блогер из Казани «правосудию мешали»

Процесс по делу о профессиональных рисках защиты стартовал со скандала — адвокатам-слушателям не хватило мест, судье заявили отвод

Фото: Ирина Плотникова

Является ли огласка сведений об увольнении из МВД и освобождении от уголовной ответственности вмешательством в частную жизнь? Может ли ознакомление адвоката с делом своего клиента быть частью преступного умысла, а оправдательный вердикт присяжных — основанием для преследования? На эти вопросы предстоит ответить суду Казани, где вчера стартовал процесс над казанским блогером Искандером Сираджи и адвокатом Инной Барлевой. О важности процесса для юридического сообщества говорит тот факт, что на защиту казанской коллеги встал эксперт Федеральной палаты адвокатов РФ, а поддержать ее пришли один из оправданных клиентов и три десятка профессиональных защитников.

Фильм с уголовными последствиями и аншлаг в суде

Технически по делу Барлевой — Сираджи Вахитовский райсуд Казани провел уже три заседания. Два первых были закрытыми — на предварительных слушаниях рассматривалось ходатайство о возврате дела в прокуратуру Татарстана для устранения пробелов в обвинении. Суд ходатайство защиты отклонил.

Вице-президент Адвокатской палаты РТ Алевтина Сафронова (в центре) от комментариев по ситуации пока воздерживается. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вчерашнее открытое заседание обернулось аншлагом в храме Фемиды — на четвертый этаж, к залу судьи Марины Шароновой, к 15 часам подтянулись три десятка казанских адвокатов. С их слов — пришли оказать поддержку коллеге, считая незаконным ее преследование за профессиональную деятельность. По мнению большинства — на месте Барлевой мог оказаться любой защитник, который хорошо выполняет свою работу.

Мест в зале хватило лишь для десятка адвокатов-слушателей, в числе которых оказалась и вице-президент Адвокатской палаты РТ Алевтина Сафронова. Комментировать свою позицию она не стала.

За последние годы на скамье подсудимых побывало немало представителей казанской адвокатуры, но такой реакции среди коллег ни один процесс не вызывал. Дело тут в самом обвинении, согласно которому одним из мест предполагаемых преступлений стал... Верховный суд Татарстана, где в 2024 году коллегия присяжных рассматривала дело о двух убийствах 20-летней давности и с треском отвергла все доказательства обвинения, огласив 21 августа подзащитному адвоката Инны Барлевой оправдательный вердикт. В тот же день ранее арестованного Ибрагима Закиева освободили из-под стражи, а позднее суд вынес оправдательный приговор...

Барлеву обвиняют во вмешательстве в деятельность суда с целью воспрепятствования правосудию (ч. 1 ст. 294 УК РФ) и двух эпизодах незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни двух свидетелей обвинения (ч. 1 ст. 137 УК РФ). По версии СК и прокуратуры Татарстана, все три преступления совершались по предварительному сговору с казанским публицистом и блогером Искандером Сиразиевым (больше известным, как Сираджи).

Инна Барлева и Ибрагим Закиев перед вынесением оправдательного приговора в Верховном суде РТ (сентябрь 2024). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, что уже в ноябре 2024-го прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции и возврата Закиева на скамью подсудимых. Причем до рассмотрения дела в Нижнем Новгороде в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили дело о незаконном распространении сведений, составляющих личную тайну свидетелей обвинения Ильгама Сафиуллина и Аделя Сабирова. В октябре 2024-го по этому делу задерживали на тот момент оправданного Закиева, позже получившего в новом деле статус свидетеля.

Сираджи, что в изоляторе объявлял голодовку, вышел под подписку в качестве подозреваемого. Ему вменили опубликованное 19 августа 2024-го (до удаления присяжных в совещательную комнату) 55-минутное «Обращение татарского журналиста и писателя к прокурору Татарстана» на YouTube. Этот документальный фильм-расследование ныне недоступен для общего просмотра, в нем со ссылками на материалы дела автор указывал на нестыковки обвинения по тем убийствам, за которые ранее осудили целую группу, а в 2024-м отдали под суд и Закиева, после задержания годом ранее в Нижнем Новгороде. В розыск его объявили в 2016—2017 году, при этом как-то упустили момент, что еще в 2012-м тот сменил паспортные данные, отказавшись от имени Ямаш и фамилии Шамсутдинов. Говорит, сделал это после принятия ислама.

Делом против Сираджи и Барлевой занимались те же следователи, что выдвигали обвинение Закиеву. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В марте 2025-го прописку в деле получила и адвокат Инна Барлева, дело против которой возбудил лично глава регионального Следкома Валерий Липский. Заметим, на тот момент подозреваемая продолжала представлять интересы Ибрагима Закиева на повторном процессе с присяжными и с целью сохранения адвокатской тайны наотрез отказывалась от участия в допросе, указывая, что данные следственные действия с адвокатом возможны лишь с санкции суда. По данным «Реального времени», силовики приезжали в Верховный суд Татарстана, ожидая окончания очередного заседания по делу Закиева, но задерживать фигурантку перед присяжными все же не стали.

Поддержать своего адвоката в суд пришел ранее частично оправданный присяжными Верховного суда РТ Ростислав Малахов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Пришел на суд и казанец Ростислав Малахов, которого Инна Барлева защищала перед присяжными Верховного суда Татарстана в 2018—2019 годах по «делу «неонацистов». На следствии его подозревали в погроме на Ново-Татарском кладбище и нападении на студента республики Чад, однако от этих обвинений силовики отказались, выдвинув новые — в причастности к экстремистскому сообществу, вербовке в экстремисты и укусе полицейского при задержании. Впрочем, и по этим трем эпизодам Малахова уже в суде признали невиновным.

Версия обвинения: вмешательство путем доведения негатива до присяжных

«То обращение прокурор республики так и не посмотрел», — поделился вчера Искандер Сираджи с журналистами. Говорит, узнал об этом на личном приеме у Альберта Суяргулова, который обещал разобраться в этой истории. В суде журналист намерен биться за оправдание: «У меня такое ощущение, что их устроит лишь обвинительный приговор — хотя бы час обязательных работ или день условного срока, или хоть рубль штрафа».

Защиту Сираджи с первого дня осуществляет казанский адвокат Талия Чернова, известная по участию в защите одного из фигурантов дела о нападении на казанскую гимназию №175 и представлявшая потерпевшего по делу банды «Тукаевские».

Эксперт ФПА Владислав Лапинский считает преследование казанской коллеги местью силовиков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

У адвоката Инны Барлевой защитником выступает председатель коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, эксперт по защите прав адвокатов Федеральной палаты адвокатов Владислав Лапинский.

— Само обвинение странное, — говорит он. — Еще странно то, что расследовала это дело та же самая следственная бригада, которая занималась делом Закиева. Просматривается прямая связь и прямая месть тех следователей, у которых оправдали Закиева, к Инне Барлевой, которая его защищала... Из-за этого мы, как Федеральная палата, решили вмешаться в это дело. Именно потому, что это месть, по нашему глубокому мнению, за оправдательный приговор!»

По мнению Барлевой, не будь оправдательного вердикта — дело против нее бы не родилось: «Мне вменяют исключительно законные действия, но следователь сдобрил это все «преступными намерениями»... Все сведения, которые мне вменяются как разглашение, ранее были оглашены в открытых судебных заседаниях в присутствии прессы и иных лиц».

По версии СК и прокуратуры, негатив о свидетелях и действиях трех силовиков мог убедить присяжных в невиновности Закиева. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Фабула обвинения по делу занимает лишь несколько страниц. В основе — факт: с 7 мая по 3 сентября 2024-го Верховный суд РТ рассматривал дело против Ибрагима Закиева, которого защищала Инна Барлева.

По версии силовиков, после начала процесса у адвоката «возник преступный умысел» на вмешательство в деятельность суда «путем доведения до присяжных негативных сведений о личности свидетелей Сабирова и Сафиуллина, а также негативных оценок деятельности сотрудников правоохранительных органов Карибуллина (экс-оперативник управления БОП МВД РТ), Залялова (экс-начальник управления БОП, ныне осужденный за взятку, — прим. ред.) и Золотова (в прошлом — следователь 1-го отдела Следкома по РТ), которые способны вызвать предубеждение присяжных заседателей в отношении данных свидетелей, а также о невиновности Закиева».

Речь идет о негативе, но не о ложной информации. При этом, как считают силовики, данные сведения адвокат почерпнула, «осознавая противоправный характер своих действий», при ознакомлении с материалами дела в суде, в которых фигурировали данные о том, что свидетель Сафиуллин имеет судимость по статьям об убийстве и наркотиках, и в ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы устанавливалось в том числе — не страдает ли он от какой-либо зависимости.

Огласить обвинение помощник прокурора района Михаил Житлов вчера не смог — два часа процесса ушли на разрешение одного ходатайства. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Согласно обвинению, Барлева предложила Сиразиеву поучаствовать в оказании помех правосудию и тот согласился, выразив готовность разместить те самые негативные сведения на YouTube. По версии СК и прокуратуры, адвокат предоставляла блогеру фотокопии материалов дела, а он использовал их при создании фильма. Таким образом в Сети оказались те самые заключения экспертиз о здоровье Ильгама Сафиуллина, составляющие, согласно обвинению, врачебную тайну. Распространение получили и материалы о службе свидетеля Аделя Сабирова в рядах МВД и увольнении оттуда, вместе с постановлением о прекращении уголовного преследования за непричастностью к совершению преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эти сведения попали в дело после адвокатского запроса Барлевой в МВД.

В вину адвокату вменяют и ходатайства в Верховном суде РТ — огласить указанные выше сведения в присутствии присяжных. Судья отказал, посчитав, что сведения о личностях свидетелей не должны влиять на мнение коллегии народных судей. При этом в отсутствие присяжных указанные материалы все же огласили. И председательствующий не переводил процесс в закрытый режим.

На повторном процессе по делу Закиева его защищали уже двое адвокатов, причем оба облачились в профессиональные мантии. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Несмотря на это, силовики считают, что размещение видеообращения к прокурору РТ с включением указанных сведений без согласия свидетелей Сабирова и Сафиуллина повлекло разглашение их личной и врачебной тайны, что вместе с негативом о результатах работы силовиков по делу обернулось вмешательством в правосудие. Согласно обвинению, публикация стала доступна неограниченному кругу лиц, включая присяжных, тем самым был нарушен конституционный принцип независимости судей.

Оправданного при пересмотре дела посадили на 19 лет

Примечательно, что об оказании какого-либо давления, в том числе путем распространения фильма, — никто из присяжных на том процессе не заявлял. Кроме того, в обвинении адвокату и блогеру не получили оценку неотъемлемые составляющие того фильма — видеоролики от лица самого свидетеля Сафиуллина со словами, что силовики оказывали на него давление с целью получения нужных показаний. В уголовном деле этих записей не было. Более того, на момент их записи свидетель уже находился в местах лишения свободы.

Второй приговор по делу Ибрагима Закиева закончился оправданием по одному убийству и посадкой на 19 лет за другое. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Самого Ибрагима Закиева по этому эпизоду в 2025 году оправдали уже повторно. Возможно, на присяжных так подействовало излишне детальное цитирование протокола осмотра тела погибшего, найденного 14 июля 2003 года в лесном массиве близ станции Лагерная среди кучи мусора. Кроме упоминания множества телесных повреждений, гособвинители посчитали нужным рассказать, что при жаре 35 градусов открытая рана, глазные щели и нос покойного были покрыты червями-опарышами. Как этот натурализм из протокола указывал на вину подсудимого, осталось неясным.

При этом коллегия народных судей признала Закиева виновным в другом, заказном убийстве, и Верховный суд Татарстана в мае текущего года приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Примечательно, что в данный момент приговор оспаривает лишь защита. Настаивать на отмене приговора с частичным оправданием прокуратура не стала.

Статус потерпевшего в деле получил Адель Сабиров, в зале он устроился во втором ряду, за спиной обвиняемого. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним фабулу устоявшего в суде обвинения:



«Убийство Ильдуса Салахутдинова за 3 тысячи долларов». По версии обвинения, больше 20 лет назад у Закиева с Салахутдиновым произошел конфликт ввиду личной неприязни и нежелания первого «возвращать неустановленную следствием сумму долга» второму, после чего заемщик решил устранить своего кредитора и предложил своему знакомому Ильгаму Сафиуллину найти киллера. Тот согласился и обратился к Андрею Аршинову, которому ранее помог купить пистолет с глушителем и патронами калибра 9 мм, пообещав за убийство вознаграждение в сумме $3 тысяч (85,7 тысячи рублей на дату убийства), полагают силовики. Аршинов привлек и знакомого водителя Романа Сибгатуллина, сказав, что тот получит половину, когда поможет скрыться с места преступления. Утром 24 января 2004 года стрелок дождался прихода Салахутдинова к его «девятке» у дома на Чуйкова и расстрелял, когда тот сел в авто. На следующий день раненый скончался в больнице.

Подсудимая о предвзятости судьи

Но вернемся в Вахитовский суд Казани. Кроме солидной группы поддержки двух подсудимых на процесс явился тот самый свидетель, показаниям которого дважды не поверили присяжные Верховного суда РТ, вынося оправдательный вердикт по эпизоду убийства Морогова. В деле по обвинению адвоката и блогера Адель Сабиров получил статус потерпевшего. От комментариев журналистам он отказался.

По мнению Инны Барлевой, ходатайство об отводе судьи этот же судья рассматривать не должен. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

До оглашения обвинения суд вчера не дошел. Почти час судья провела в совещательной комнате, куда удалилась, когда оба подсудимых и их адвокаты заявили ей отвод. Первой выступила Инна Барлева, выразив сомнения в будущем объективном разбирательстве и указав, что «уже на стадии предварительного слушания председательствующий продемонстрировала предвзятость и готовность создать необоснованные преимущества стороне обвинения, что является нарушением стандарта беспристрастности суда».

Такой вывод адвокат и подсудимая сделала на основании постановления судьи Марины Шароновой от 3 октября, которая отклонила ходатайство защиты о возврате дела прокурорам. При этом, по мнению Барлевой, в мотивировочной части решения отсутствует обоснование мотивов, по которым суд отверг доводы защиты об отсутствии в обвинении описания предполагаемых действий обвиняемой во времени и пространстве (место, способ, иные обстоятельства) и аналогичные доводы из заключения специалиста-лингвиста, хотя закон обязывает конкретизировать предмет доказывания.

Версия силовиков указывает на некий преступный сговор между ныне обвиняемыми, при этом фабула обвинений не содержит конкретных данных ни о местах встречи, ни об иных способах общения, не говоря уже о конкретных датах, на которые в теории можно было бы предъявить алиби.

Подсудимая отметила, что отказная формулировка судьи не имеет однозначного толкования, и предложила сразу три разных варианта: «либо у меня отсутствует право на получение качественного уведомления о предъявлении обвинения»; «либо в обвинительном заключении содержатся все необходимые подробности, но суд не считает необходимым отражать их в своем решении»; «либо следственные органы вправе не указывать в обвинительном заключении детали, на отсутствии которых настаивает защита...»

Ходатайство об отводе судьи поддержали Искандер Сираджи и его адвокат Талия Чернова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По мнению Инны Барлевой, суд на предварительных слушаниях «оказал содействие обвинению за счет снижения возможности защиты оспорить недостающие подробности». В указанном решении была ссылка на возможность его обжалования в течении 15 суток, что и сделали участники процесса. Их апелляционные жалобы в вышестоящую инстанцию отправлять не стали, указали, что решение об отказе в возврате дела прокурорам может быть обжаловано лишь вместе с итоговым решением по делу.

Обвиняемая заявила об искажении информации на стадии предварительного слушания — доводы в защиту прав в протоколе заседания были названы «претензиями». Слова самой Барлевой, что сообщение о поступлении дела в суд 17 сентября (в среду, — прим. ред.) ей пришло в пятницу (19-го), а далее позвонил помощник со словами о назначении предварительного слушания (на 22-е), в изложении судьи были восприняты так: «Вы 17 сентября узнали, что дело пришло в суд».

Барлева высказала опасения, что схожим образом будет восприниматься и другая информация. А еще попеняла на прозвучавшее в процессе высказывание — «обстоятельства, при которых были совершены инкриминируемые обвиняемым деяния, иные значимые доказательства подлежат проверке и установлению в ходе судебного следствия». По мнению обвиняемой, утверждение о том, что деяния «были совершены» нарушает принцип презумпции невиновности, и само по себе является достаточным основанием для ходатайства об отводе председательствующего.

Гособвинитель просил отклонить ходатайство об отводе судьи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат поделилась мнением, что соответствующая норма УПК и сложившаяся практика, когда судьи сами рассматривают ходатайство о своем отводе, является нарушением принципа справедливого судебного разбирательства. Поэтому в своем заявлении об отводе она просила исключить участие судьи Марины Шароновой в рассмотрении ходатайства.

Адвокат Владислав Лапинский поддержал подзащитную, считая, что, если судья на старте процесса высказала мнение о результате, она не имеет права продолжать рассмотрение. Обвиняемый Искандер Сираджи и его защитник Талия Чернова также выступили за отвод.

Получивший статус потерпевшего Адель Сабиров по существу ходатайства ничего не сказал. Гособвинитель Михаил Житлов выступил против, считая, что оснований для отвода судьи не имеется.

Состоится ли процесс в назначенный судом день — 5 ноября, — пока неизвестно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

После часа в совещательной комнате судья Марина Шаронова постановила — «заявление о ее отводе при рассмотрении данного ходатайства не основано на законе и удовлетворению не подлежит», оснований для отвода не представлено. В своем решении она указала, что отклоненные доводы защиты не могут являться основанием для отвода судьи. Что же касается претензий защиты к фразе о совершении инкриминируемых обвиняемым деяний, то это была лишь отсылка к доводам обвинения, — констатировала в своем решении судья.

Далее она озвучила дату следующего заседания и не отреагировала на слова питерского адвоката о том, что как раз 5 ноября он участвует в другом процессе. Вопрос — состоится ли заседание казанского суда в указанный день — остался открытым.