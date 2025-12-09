Новости происшествий

02:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди

08:07, 09.12.2025

Глава республики сообщил о повреждении жилых домов

В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди
Фото: Дарья Пинегина

В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

— Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов, — написал он.

Также сообщается, что пострадавшим оказывается помощь, идет ликвидация последствий с помощью экстренных служб.

UPD: RT сообщает, что, по предварительным данным, во время атаки пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Наталья Жирнова
Справка


Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

Читайте также