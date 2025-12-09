В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди
Глава республики сообщил о повреждении жилых домов
В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.
— Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов, — написал он.
Также сообщается, что пострадавшим оказывается помощь, идет ликвидация последствий с помощью экстренных служб.
UPD: RT сообщает, что, по предварительным данным, во время атаки пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Справка
