В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди

Глава республики сообщил о повреждении жилых домов

Фото: Дарья Пинегина

В Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

— Уважаемые жители республики! Сегодняшним утром в республике в очередной раз зафиксирована атака вражескими БПЛА. К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов, — написал он.

Также сообщается, что пострадавшим оказывается помощь, идет ликвидация последствий с помощью экстренных служб.

UPD: RT сообщает, что, по предварительным данным, во время атаки пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Наталья Жирнова