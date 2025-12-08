Суд Казани продлил домашний арест досудебщику дела о покушении на Шевыреву

«С ходатайством согласен», — сообщил обвиняемый экс-сотрудник службы безопасности «Волга-Автодора»

Фото: Ирина Плотникова

До 14 февраля 2026 года останется под домашним арестом бывший начальник смены охраны казанской компании «Волга-Автодор» Булат Галлямов. Такое решение вынес Советский райсуд Казани по ходатайству СК в рамках расследования дела о покушении на Ирину Шевыреву, сообщает из зала суда журналист «Реального времени».

Домашний арест Галлямов продолжит отбывать по засекреченному адресу — в отношении него приняты меры госзащиты спецподразделением МВД.

На заседании суда ходатайство старшего следователя первого отдела Следкома по РТ Айрата Гиниятуллина поддержала как представитель районной прокуратуры, так и сторона защиты.

«С ходатайством согласен, не возражаю», — кратко выступил сам обвиняемый Булат Галлямов. Ранее на допросе в качестве подозреваемого он поделился с силовиками информацией, что вместе с Рафисом Султановым с июля 2025-го следил за будущей жертвой с целью организации нападения на нее. В протоколе явки с повинной Галлямов отметил — указание на совершение преступления получил от начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе дополнительного допроса Галлямов уточнил, что слышал от Черкасина: Шевыреву заказал ее свекор и «шеф» компании «Волга-Автодор» Станислав Шевырев.

Сам Шевырев-старший считает эти показания клеветой, утверждая, что к преступлению не причастен. Сегодня Советский суд Казани оставил его в СИЗО еще на два месяца, несмотря на слова выжившей после покушения Ирины Шевыревой, которая просила «отпустить папу домой».

Напомним, 14 октября этого года в результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резаных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Станислав Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же, помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова, находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. Кроме того, в краткий срок в Россию из Таджикистана экстрадировали сбежавшего из Казани экс-сотрудника МЧС Рафиса Султанова, признавшего вину в нападении на Шевыреву у здания школы №94, куда он приехал 14 октября на электровелосипеде.