Сотрудника «дочки» ОЭЗ «Алабуга» поймали при получении «отката» на 1 млн рублей

Его задержало УФСБ РФ по РТ совместно со службой безопасности «Алабуги»

Фото: Реальное время

Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно со службой безопасностью АО «ОЭЗ «ППТ Алабуга» задержали с поличным специалиста ООО «СтройТрест Алабуга» («дочка» особой экономической зоны) Арслана Касимова при получении «отката» на 1 млн рублей от одного из действующих поставщиков.

В отношение него возбудили уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ОЭЗ.

Задержание проводилось в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

— Наша служба безопасности действует в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Совместные усилия позволяют оперативно выявлять и пресекать противоправные действия, — сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Денис Петров