Пенсионерка из Нурлата лишилась двух миллионов рублей, поверив мошенникам

Аферисты убеждали женщину, что она подозревается в финансировании нужд ВСУ

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Женщина получила звонки от лиц, представившихся сотрудниками военной прокуратуры. Они сообщили, что ее финансы находятся под угрозой незаконного перевода, и потребовали сдать все сбережения для проверки подлинности купюр. Потерпевшая поверила злоумышленникам и дважды передала крупные суммы около собственного дома, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Спустя два дня, поняв, что была обманута, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлено, что телефоны преступников зарегистрированы в Самаре и Челябинске.

Министерство внутренних дел Татарстана призывает граждан соблюдать осторожность и избегать разговоров с незнакомцами относительно финансов и банковской информации.

Ариана Ранцева