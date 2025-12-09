В Чувашии повреждены 15 зданий после атак украинских БПЛА

Число пострадавших достигло 14 человек, включая одного ребенка

В правительстве Чувашии сообщили о повреждении зданий в Чебоксарах в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Из общего числа пострадали 15 зданий, из них 10 — жилые дома, пишет РИА «Новости».

Четверо человек, пострадавших в результате атаки БПЛА на квартиры, хотят переехать во временное жилье, заявил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

— Всем, чье жилье существенно пострадало, мы предлагаем переехать во временное жилье. На данный момент четыре человека выразили желание переехать в фонд временного размещения, — сказал журналистам Трофимов.

Ранним утром власти региона подтверждали, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали жилые дома в Чебоксарах и что число пострадавших достигло 14 человек, включая одного ребенка.

Премьер Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам, что работы по восстановлению поврежденных зданий ведутся. Во дворах уже наведен порядок: по заявлению чиновника, к вечернему времени планируется закрыть все окна и установить рамы в поврежденных домах.



Рената Валеева