Следком прекратил «пьяное» дело бывшего судьи из Казани

Айдар Хуснутдинов освобожден от уголовной ответственности в связи с изменениями законодательства

Фото: Динар Фатыхов

По данным источников «Реального времени», бывшего казанского судью Айдара Хуснутдинова больше не обвиняют в преступлении. Его уголовное дело о пьяном таране на лодке прекращено за отсутствием состава преступления.

Такое решение сотрудникам СК пришлось принять после вступления в силу нового Порядка определения степени вреда здоровью, вступившего в силу в сентябре 2025 года по приказу Минздрава РФ. На момент возбуждения дела травмы, которые получил пассажир лодки, определялись экспертами как тяжкий вред здоровью. Теперь же их относят к повреждениям, составляющим вред средней тяжести, который не образует состава преступления по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом в состоянии опьянения, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как отмечают источники «Реального времени», данные изменения в законодательстве коснулись фигурантов многих дел, обвинявшихся в умышленных и так называемых неосторожных преступлениях с причинением тяжкого вреда здоровью.

Напомним, дело против бывшего судьи Чистопольского горсуда и Приволжского райсуда Казани с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ возбуждал глава СКР Александр Бастрыкин. Причем, как подчеркивали в Следкоме, Айдар Хуснутдинов полностью признавал вину в нетрезвом вождении лодки, которая 13 сентября 2024 года незадолго до полуночи протаранила причал на Волге близ Борового Матюшино, при этом пассажир — сосед судоводителя по даче — получил переломы обеих ног.

На момент ЧП судья находился в отставке, позже по собственному заявлению был лишен этого статуса. Иного наказания за случившееся не последовало — ни штрафа, ни лишения прав на судовождение.

