Прокуратура оспорила приговор по делу о смерти управделами Минземимущества Татарстана

Сторона обвинения считает мягким наказание по делу о гибели управделами Минземимущества Татарстана

Осужденный Ленар Мухутдинов. Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», прокуратура внесла представление на приговор по делу о смертельной трагедии на Волге в отношении сына экс-директора «Татфлота» Ленара Мухутдинова. Сторона обвинения не согласна с мягким наказанием в 2 года 9 месяцев лишения свободы условно и изменением квалификации деяния, уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском поселке Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.

предоставлено источником "Реального времени"

Управлял тем катером Ленар Мухутдинов, который на следствии и в суде признавал все, кроме употребления им спиртного на борту и до отплытия. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей он не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по хорошему, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым.

В судебных прениях по этому делу гособвинитель запрашивал для судоводителя 5 лет колонии общего режима, настаивая, что в день ЧП Мухутдинов был пьян, двигался с небезопасной скоростью и в результате лихого маневра совершил столкновение с причалом. Кировский райсуд Казани посчитал обвинение в нетрезвой езде недоказанным и ограничился условным сроком.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На этой неделе в райсуд поступило апелляционное представление Татарской транспортной прокуратуры на этот приговор. Вероятно, рассматривать его вышестоящая инстанция будет уже в 2026 году.

Тем временем в Казани прекратили схожее дело бывшего федерального судьи Айдара Хуснутдинова, подробности — в материале «Реального времени».