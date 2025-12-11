МЧС опровергло слухи о масштабном пожаре в Аметьево

Сообщается о возгорании только одного дома, в 08:32 пожар был локализован

Фото: скриншот из соцсетей

Утром 11 декабря в Вахитовском районе Казани произошел пожар в садовом доме. По данным Главного управления МЧС РФ по Татарстану, сообщение о возгорании на территории СНТ «Сад Казанского железнодорожного узла» в микрорайоне Аметьево поступило в 08:06.

— Информация о горении нескольких домов не соответствует действительности, — сказано в заявлении МЧС.

К моменту прибытия пожарных подразделений строение было охвачено огнем по всей площади. Известно, что удалось предотвратить распространение пламени на соседние дома. В 08:32 пожар был локализован. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины возгорания.



UPD: открытое горение ликвидировали в 9:12.

Наталья Жирнова