Главу службы безопасности «Волга-Автодора» этапировали в Мензелинск — он признал вину

Под стражей Андрей Черкасин находится по делу о покушении на Ирину Шевыреву

Фото: Динар Фатыхов

Ключевого фигуранта дела о нападении на Ирину Шевыреву этапировали подальше от Казани, изолировав от других обвиняемых и адвокатов. Речь о начальнике службы безопасности фирмы «Волга-Автодор» Андрее Черкасине, который за время ареста успел «переехать» из казанского изолятора в СИЗО Мензелинска. Это произошло после явки с повинной, которую Черкасин написал по делу о покушении на Ирину Шевыреву, сообщает корреспондент «Реального времени».

Сегодня информация о частичном признании Черкасина была обнародована в Мензелинском суде, где следствие просило продлить арест. Ходатайство суд удовлетворил, оставив главного безопасника «Волга-Автодора» под стражей до 14 февраля 2026-го.

Заметим, ранее главный безопасник «Волга-Автодора» полностью отрицал причастность к преступлению. В новой версии своих показаний он уверяет, что действительно организовал слежку за Ириной Шевыревой и нападение на нее, но просил о нанесении незначительных повреждений, а не убийстве. Якобы таким образом, рассчитывал отвлечь внимание мужа потерпевшей Ивана Шевырева от своих способов побочного «заработка» в компании «Волга-Автодор». Такие показания выводят из-под удара силовиков Станислава Шевырева и его сына, но следствие не спешит принимать их на веру, отмечают источники «Реального времени».

На тот же срок, но в суде Казани на днях продлили арест «шефу» этой организации, заслуженному строителю Татарстана и свекру потерпевшей Станиславу Шевыреву, а еще — Рафису Султанову, бывшему спасателю, который сознался в наезде на Шевыреву в 2024 году на электросамокате и нападении на нее же с ножом 14 октября 2025-го рядом с казанской гимназией №94. По версии следствия, жертва оказала активное сопротивление преступнику и осталась жива, но за ее спасение пришлось побороться и врачам.

Также Советский суд Казани продлил домашний арест подчиненному Черкасина Булату Галлямову, который признал вину в том, что по заданию непосредственного начальника занимался слежкой и организацией нападения на потерпевшую, а еще дал показания, что слышал от Черкасина, что заказ на эти действия поступил от Станислава Шевырева. Сейчас Галлямов находится под госзащитой.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Шевырев-старший причастность к преступлению отрицает. Не признает вину и супруг пострадавшей Иван Шевырев, которого после задержания в октябре отпустили под подписку о невыезде в статусе подозреваемого.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как выжившая Ирина Шевырева просила суд отпустить «папу», а «велокиллер» Султанов сообщал — на тяжкое преступление решился, поскольку ему угрожали.