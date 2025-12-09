Изучили характеристики от Безрукова и Миронова: суд Татарстана отпустил домой экс-главу Бугульминского театра

Эльвире Сибгатуллиной заменили реальный арест домашним по делу об аферах с премиями

В ближайшее время СИЗО Бугульмы должна покинуть бывший директор Бугульминского драмтеатра им. Баталова Эльвира Сибгатуллина Челик. Сегодня Верховный суд Татарстана принял решение о смягчении ей меры пресечения, вину в аферах с выплатой премий она отрицала, передает журналист «Реального времени».

По ходатайству защиты в апелляцию были представлены характеристики, которые ранее давали Сибгатуллиной Челик руководители столичных театров, где она работала, — Сергей Безруков (Московский губернский театр) и Евгений Миронов (Государственный театр Наций). Отметим, речь идет о характеристиках, выданных задолго до возбуждения дела.

В заседании участвовали адвокаты обвиняемой Наталья Дениварова и Ильсина Мингазова. Саму арестованную подключили из камеры бугульминского изолятора по видеосвязи. Она заявила, что вину не признает, отдала служению театру много лет, занималась организацией гастролей и ранее ни в каких хищениях замечена не была.

Напомним, под стражей по подозрению в афере с начислением завышенных премий двум сотрудникам с последующим сбором этих средств — всего на 800 тысяч рублей с лишним — выпускница режиссерского факультета Казанского университета культуры и искусств оказалась 14 ноября и после ареста лишилась должности. Руководство Минкульта РТ уволило ее в связи с утратой доверия, рассмотрев доводы представления прокуратуры Татарстана о допущенном директором театра конфликте интересов с трудоустройством и начислением единовременных выплат своей матери.

По данным «Реального времени», инициатором уголовного преследования Сибгатуллиной Челик также выступило надзорное ведомство. При этом защита обратила внимание — в постановлении о возбуждении дела и тексте обвинения фигурируют сведения о том, что доплаты действующему и бывшему главбуху театра — 255 и 600 тысяч рублей соответственно — выплачивались из средств по нацпроекту «Культура». Однако в Минкульте РТ эту информацию не подтверждают. Из обнародованного в суде ответа министерства следует — в рамках указанного нацпроекта деньги в Бугульминский драмтеатр не направлялись.

После оглашения решения о замене реального ареста домашним на срок до 12 января 2026 года участникам процесса сообщили — Сибгатуллиной не нужно ждать, пока текст решения поступит в изолятор в бумажном виде. Процедура пройдет в ускоренном режиме, благодаря тому, что Верховный суд РТ наладил электронный документооборот с учреждениями УФСИН.

Ирина Плотникова