ДТП парализовало движение на трассе М‑12 «Восток» в Башкирии
Для минимизации последствий аварии организован съезд на региональную дорогу
На трассе М‑12 «Восток» в Башкортостане произошло ДТП, приведшее к полной остановке движения. Как сообщили в госкомпании «Автодор», инцидент случился на 1324-м километре магистрали в направлении Екатеринбурга.
Для минимизации последствий аварии организован съезд на региональную дорогу — он доступен на 1278-м километре трассы. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных служб.
