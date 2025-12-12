ДТП парализовало движение на трассе М‑12 «Восток» в Башкирии

Для минимизации последствий аварии организован съезд на региональную дорогу

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М‑12 «Восток» в Башкортостане произошло ДТП, приведшее к полной остановке движения. Как сообщили в госкомпании «Автодор», инцидент случился на 1324-м километре магистрали в направлении Екатеринбурга.

Для минимизации последствий аварии организован съезд на региональную дорогу — он доступен на 1278-м километре трассы. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных служб.

Рената Валеева