Глава Шереметьевского сельского поселения погиб в ДТП в Нижнекамском районе

В салоне также находился его водитель

Сегодня, в результате ДТП на трассе в Нижнекамском районе, трагически погибли глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов. Информацию о гибели подтвердил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

— Владиславу Ивановичу было всего 34 года. Скорбим. Он навсегда останется в наших сердцах как светлый, добрый и преданный своему делу человек. Приношу глубочайшие соболезнования семье Владислава Ивановича и близким Анатолия Юрьевича, — написал Беляев.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана сообщила о данном ДТП. По предварительным данным, на трассе в Нижнекамском районе водитель автомобиля Chevrolet Niva, в котором находились погибшие, столкнулся с металлическим ограждением. После этого легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом Sitrak.

В результате удара водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Niva скончались на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.

Рената Валеева