Военные Бенина объявили о свержении президента и захвате власти

Судьба главы государства неизвестна

Фото: Динар Фатыхов

Военные в западноафриканском государстве Бенин объявили о государственном перевороте, заявив о смещении действующего президента Патриса Талона и установлении полного контроля над страной. Об этом сообщил местный портал La Nouvelle Tribune, ссылаясь на заявление, прозвучавшее в эфире национального телевидения.

Согласно заявлениям путчистов, вся полнота госвласти перешла к специально созданному военному комитету, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Представители силовых структур также объявили о роспуске всех действующих государственных органов.

Однако полная картина событий остается неясной. По информации портала Sahara Reporters, местонахождение и судьба президента Патриса Талона на данный момент неизвестны. Также не до конца ясно, удалось ли путчистам установить контроль над всей территорией страны.

Как уточняется, захват власти начался с атаки и последующего взятия под контроль здания национальной корпорации телерадиовещания Бенина. Именно из ее студий военные вышли в прямой эфир и объявили о своих действиях.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, известное как родина религии вуду. С 1600 по 1900 год на его территории располагалось мощное королевство Дагомея.

Рената Валеева