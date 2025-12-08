В Челнах задержали владельца интернет-магазина по продаже гашиша

Последнюю партию он приобрел за 1 млн рублей и забрал в Пестречинском районе

Фото: Динар Фатыхов

Полицейские Набережных Челнов ликвидировали нелегальный интернет-магазин, специализировавшийся на продаже гашиша. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Сотрудники задержали 34-летнего местного жителя. В его автомобиле обнаружили девять свертков с наркотическим средством общим весом 858 граммов, а также весы и упаковочный материал.

Установлено, что задержанный, уроженец Азнакаевского района, в 2019 году уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение запрещенных веществ. Три месяца назад он организовал интернет-магазин, который специализировался на продаже гашиша на территории Автограда и Нижнекамска. Мужчина приобретал крупные партии наркотика через закладки в лесных массивах в различных районах республики. Последнюю закупку он выкупил за 1 млн рублей и забрал в Пестречинском районе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Рената Валеева