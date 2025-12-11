После взрыва газа в Волгоградской области спасатели вытащили человека из-под завалов

Напомним, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая ребенка

Сотрудники МЧС спасли одного человека из‑под завалов в городе Петров Вал Волгоградской области, еще 48 жильцов были эвакуированы. Напомним, в результате взрыва газа пострадали четыре человека, включая ребенка.

Инцидент случился в четырехэтажном кирпичном доме на улице Ленина. Здание, введенное в эксплуатацию в 1965 году, не являлось аварийным и имело статус «исправный». Дом состоит из трех подъездов и 36 квартир, оснащен железобетонными перекрытиями и подключен к центральному газоснабжению. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации МЧС, взрыв газа привел к разрушению части четвертого этажа на площади 90 квадратных метров. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение.

Согласно имеющимся данным, физический износ здания остается в допустимых пределах: фундамент — 35 %, внутренние стены — 40 %, шиферная крыша — 40 %. Примечательно, что в 2023 году в доме проводился капитальный ремонт, в ходе которого были обновлены системы газоснабжения.

Рената Валеева