Силы ПВО России уничтожили 77 беспилотников за ночь

В Ростовской области повреждена вышка

В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.



По данным военного ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Саратовской областью — 42 аппарата. Еще 12 беспилотников были ликвидированы в Ростовской области.

Кроме того, силы ПВО поразили 10 БПЛА в небе над Крымом, 9 — в Волгоградской области, 2 — в Белгородской области и по одному беспилотнику в Астраханской области и Чеченской Республике.





Массированная атака привела к локальным повреждениям. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью под атакой врага находился север региона. БПЛА были уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. К счастью, люди не пострадали.

Однако в Шолоховском районе, на окраине хутора Колундаевский, повреждения получила вышка линии электропередачи. В результате инцидента без электроснабжения остались 250 жителей хутора.

В настоящее время оперативные службы работают над устранением последствий атаки и восстановлением энергоснабжения.





Рената Валеева