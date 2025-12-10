Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича — полиция Израиля это опровергла

«Они не в ту дверь зашли», — сказал он

Фото: Реальное время

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* заявил на судебном заседании, транслировавшемся «Пятым каналом», что на соратника президента Владимира Зеленского и одного из основных фигурантов дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича была совершена попытка покушения в Израиле 28 ноября.

По словам Коломойского, преступление не состоялось, злоумышленники арестованы, а при нападении пострадала домработница.

— Они попали в соседний, в хозяйский [дом], а потому что он снимал [жилье], они не в ту дверь зашли, — сказал он.

Представитель полиции Израиля в комментарии РИА «Новости» сообщил, что правоохранительные органы не располагают информацией о попытке покушения на Миндича в Израиле.

Напомним, десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере: были проведены обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в «Энергоатоме», а также у Миндича. НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми наличными, и фрагменты аудиозаписей, в которых звучат прозвища Карлсон, Тенор и Рокет.

По информации депутата Рады Ярослава Железняка, эти прозвища связывают с Тимуром Миндичем, исполнительным директором по физзащите «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Галущенко Игорем Миронюком. В рамках дела обвинения предъявлены семи участникам преступного сообщества: Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. По итогам расследования Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук были отправлены в отставку.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не знал о событиях «за его спиной», а в конце ноября был уволен глава его офиса Андрей Ермак. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, при этом после следственных действий обвинений ему предъявлено не было.

Рената Валеева