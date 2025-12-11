Состояние двух пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах оценивается как тяжелое

Всего в результате инцидента пострадали 14 человек

Фото: Динар Фатыхов

В Чебоксарах двое пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, произошедшей 9 декабря, остаются в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Чувашии, предоставив обновленные данные по состоянию пациентов.

Всего в результате инцидента пострадали 14 человек, включая одного ребенка. Семеро из них были госпитализированы.

— По состоянию на 20:00 11 декабря двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава республики. Для лечения задействованы мультидисциплинарные бригады врачей, а для согласованности действий проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками.

Еще семеро пострадавших, включая ребенка, получают медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, что 9 декабря власти региона подтвердили повреждение жилых домов в Чебоксарах в результате атаки беспилотников. Позднее премьер Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам, что в результате инцидента пострадали 15 зданий, из них 10 — жилые дома.

Рената Валеева