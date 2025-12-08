Пенсионера из Татарстана обманули на 2,6 млн рублей, обвинив в поддержке украинской армии

Неизвестные воспользовались страхом пенсионерки оказаться причастной к незаконной деятельности

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жительница Бугульмы стала жертвой мошенничества и лишилась крупной суммы денег. Пенсионерку обманули злоумышленники, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов и телекоммуникационной компании. Сумма ущерба составила 2,6 млн рублей, сообщает МВД по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от самой пострадавшей женщины, которой позвонили якобы представители «Таттелекома», а затем — сотрудник ФСБ. После предоставления личных данных потерпевшей сообщили о возбуждении уголовного дела против нее, связанного с попыткой финансирования украинских вооруженных сил. Испуганная пенсионерка перевела крупную сумму денег подставному лицу, считая это необходимым условием избежания уголовной ответственности.

По данному делу уже заведено уголовное производство по статье «Мошенничество».

Ранее «Реальное время» писало, как мошенническая схема лишила казанскую студентку медколледжа более чем 2,5 млн рублей.



Ариана Ранцева