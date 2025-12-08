Потерпевшая Ирина Шевырева пришла в суд Казани на продление стражи свекру

СК просит продлить арест ВИП-дорожнику по делу о покушении на убийство

Сегодня Советский суд Казани рассмотрит ходатайство СК о продлении меры пресечения Станиславу Шевыреву, обвиняемому по делу о покушении на убийство супруги своего сына. Как передает с места журналист «Реального времени», выжившая Ирина Шевырева и ее подозреваемый муж Иван пришли на суд по отдельности, каждый со своим адвокатом.

Ранее в Верховном суде Татарстана пострадавшая выступала в защиту свекра.

Напомним, 14 октября этого года в результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резанных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива.

Станислав Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. Кроме того, в краткий срок в Россию из Таджикистана экстрадировали сбежавшего из Казани экс-сотрудника МЧС Рафиса Султанова, признавшего вину в нападении на Шевыреву у здания школы №94, куда он приехал 14 октября на электровелосипеде.

Начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов помещен под домашний арест и государственную защиту. Ранее в судах засветили его показания о том, что он получал задания на слежку за Шевыревой от непосредственного начальника — Черкасина, а тот — от шефа компании. По данным источников «Реального времени», «шефами» в «Волга-Автодоре» персонал называл Станислава и Ивана Шевыревых.