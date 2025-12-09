Из горящего колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 учащихся
Здание учебного заведения имеет деревянные пустотные перекрытия, что способствует быстрому распространению огня
В Новосибирске продолжается ликвидация крупного пожара в здании педагогического колледжа. Возгорание возникло на третьем этаже и быстро распространилось — огонь перешел на кровлю здания, сообщает МЧС.
По предварительным данным, площадь пожара достигла 700 кв. метров. Из учебного заведения оперативно эвакуированы 670 учащихся. По информации администрации колледжа, в настоящий момент внутри здания людей нет.
МЧС сообщает, что в ликвидации пожара задействованы значительные силы: 67 специалистов и 17 единиц спецтехники. Особую сложность в тушении создает специфика строения — здание было возведено в 1937 году и имеет деревянные пустотные перекрытия, что способствует быстрому распространению огня и затрудняет работу пожарных.
