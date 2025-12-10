После письма из ФНС суд Казани прекратил налоговое дело «Грэйтстроя» на 209 млн

Заявленный ущерб бюджету погашен еще в ходе следствия

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский суд Казани прекратил дело крупного казанского застройщика об уклонении от уплаты налогов на 209,7 млн рублей. Защите директора «Грэйтстроя», экс-депутата Казгордумы Владимира Никишова удалось доказать — задолженность полностью погашена, — сообщает журналист «Реального времени».

О полном погашении ущерба по делу адвокат подсудимого Елена Точилкина заявляла еще на старте рассмотрения этого дела, в начале сентября. Утверждала, что компания ее подзащитного погасила 369 млн рублей, что на 14 млн больше начисленных налоговиками сумм вместе с пени и штрафами, которые в уголовном деле ущербом не являются.

Тогда прокуратура выступила против прекращения дела экс-депутата, а суд решил разобраться в этом вопросе детально, изучив доказательства обеих сторон. Ключевым стал ответ из ФНС на запрос суда, в котором налоговики разделили суммы недоимки по двум эпизодам дела (один был прекращен в СК за истечением срока давности), пени и штрафов, и подтвердили — сама задолженность полностью погашена.

Напомним, Никишова обвиняли в том, что путем подачи недостоверных данных о финансовых операциях с рядом контрагентов за период 2019—2021 годов его компания уклонилась от уплаты НДС на 209 млн 722 тысячи рублей. Комментировать свое дело бизнесмен отказался.

Ранее «Реальное время» писало, что этот бизнесмен привлекается и по истории с дачей взятки 55 млн рублей за благоприятное решение вопроса с московскими налоговиками. Де-факто установлено — деньги разошлись по цепочке из девяти посредников, при этом самих сотрудников ФНС, под которых якобы передавались миллионы, в обвиняемых нет. Это дело экс-депутата до суда пока не дошло.