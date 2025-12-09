«Были угрозы — и кнутом, и пряником»: казанский велокиллер признался — напал на Шевыреву под давлением

В разговоре с журналистом «Реального времени» Рафис Султанов подтвердил и первое нападение — с наездом на электросамокате

Фото: Артем Дергунов

«Я не выбрал Таджикистан для побега, его выбрали за меня, меня туда отправили, можно так сказать», — заявил сегодня бывший пожарный-спасатель Рафис Султанов, обвиняемый в нападении на Ирину Шевыреву в перерыве судебного заседания в разговоре с журналистом «Реального времени». Тем временем Советский райсуд Казани оставил его в СИЗО до 14 февраля 2026 года.

По предложению «Реального времени» Султанов обратился к потерпевшей:

— Хотел бы извиниться... в содеянном. Я долго думал и действительно раскаиваюсь. Даже вспоминать не хочется.... Мне очень жаль...

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— По данным «Реального времени», вы сознались еще в одном преступлении — наезде [на Шевыреву] с помощью электросамоката. Зачем это было сделано? — уточнила журналист «РВ».



— По указанию вот как раз тех лиц, которые участвовали в этом...

— Какие-то деньги Вы за это получили?

— Да, получил... Думал, на этом уже все. Потом были уже и угрозы — и пряником, и кнутом — как только могли, убеждали в дальнейшем сотрудничестве...

— То есть Вас вынуждали?

— Да, в какой-то момент дали понять, что могло быть и хуже...

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— А почему Таджикистан выбрали для побега?

— Я не выбирал Таджикистан для побега. Это выбрали за меня. Меня туда отправили, можно сказать...

— С кем-то из «Волга-Автодора» Вы общались?

— Да, с Булатом [Галлямовым].

В этом же разговоре Рафис Султанов заявил, что никогда не работал в «Волга-Автодоре» даже официально.

Поддержать обвиняемого в суд сегодня пришли его мать и отец. Старший следователь первого отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин просил о продлении ареста.

Представитель районной прокуратуры позицию СК поддержала.

«Не возражаю», — заявил Рафис Султанов. Его адвокат Юлия Никулина предложила суду подумать о более мягкой мере пресечения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Нигде не состоит на учетах, никогда не привлекался к уголовной ответственности. Ранее был сотрудником МЧС. Ваша честь — оглашена явка с повинной. О чем она говорит — он согласился с обвинением и еще до допроса рассказал о преступлении, к которому был причастен. Она говорит сама за себя — от органов следствия и суда скрываться не собирается.

На заседании огласили положительные характеристики обвиняемого — в период его учебы на техника-технолога в Казанском нефтехимическом колледже в 2017—2018 годах, а еще с места жительства. «Не имеет вредных привычек», — зачитала выдержку из документа судья Ирина Сухова.

Также было озвучено — местонахождение Султанова в Таджикистане казанские силовики установили 17 октября, в тот же день ему здесь избрали заочный арест, а на следующий — задержали на территории другого государства. А уже 19-го в Казани задержанному предъявили обвинение. На допросе в этом качестве бывший сотрудник МЧС сообщил о знакомстве с Галлямовым, обстоятельствах слежки за Ириной Шевыревой, нападении на нее и отходе через границу.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходатайстве защиты о более мягкой мере пресечения было отказано. Арест Султанову продлен.

Напомним, Султанов признается, что 14 октября около 8 часов утра у гимназии №94 напал в Казани на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. По версии следствия, он действовал в составе группы, в которую входили свекор и супруг пострадавшей — официально занимающие в компании «Волга-Автодор» посты замдиректора, начальник службы безопасности и по документам бывший бенефициар той же фирмы Андрей Черкасин, его подчиненный — безопасник Булат Галлямов и уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов. В Таджикистан киллера вывез его брат — Навруз Хамидов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все установленные фигуранты дела, за исключением Ивана Шевырева, супруга пострадавшей, сейчас находятся под арестом. Причем только в случае Галлямова этот арест — домашний.

Накануне Советский суд оставил в СИЗО заслуженного дорожника Татарстана Станислава Шевырева, вопреки позиции Ирины Шевыревой, отрицающей версию СК, а еще — продлил «домашку» Галлямову, находящемуся под госзащитой.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

