«Принимаются меры для давления — подсовывают адвокатов»: суд Казани продлил арест ВИП-дорожнику Шевыреву

Выжившая после покушения Ирина Шевырева в суде Казани не поддержала позицию СК

Фото: Артем Дергунов

Только что Советский райсуд Казани продлил до 14 февраля 2026 года арест заслуженному строителю Татарстана Станиславу Шевыреву, которого силовики считают заказчиком покушения на жизнь невестки. На заседании он категорически отрицал вину в данном преступлении и намерении довести его до конца в случае освобождения. Тем временем следователь обвинил арестованного еще и в оказании давления на других фигурантов дела, передает с заседания журналист «Реального времени».

Старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин заявил, что при более мягкой мере пресечения Станислав Шевырев, используя обширные связи в правоохранительных и иных органах власти, может скрыться от следствия и суда.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Кроме того, Шевыревым принимаются меры оказания давления на Хамидова и Султанова (обвиняемые в покушении, — прим. ред.) путем направления к ним адвокатов, которых они не нанимали, — сообщил представитель СК, отметив, что оба упомянутых фигуранта написали заявления о происходящем, где указали: — Подсовывают адвокатов, которых они не нанимали. Кто нанимает — понятия не имеют, для чего — тоже... Для чего оказывается давление? Чтобы они поменяли показания...

Со слов следователя, в своих заявлениях сознавшийся в покушении на Шевыреву Рафис Султанов и признавший слежку за ней Бурихон Хамидов сообщают, что изменить их просили показания именно в части Шевырева-старшего.

Кроме того, к материалам ходатайства СК был приложен дополнительный допрос бывшего начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова, который суд сегодня процитировал так: «Черкасин сообщил [Галлямову], что Станислав требует убить Ирину за денежное вознаграждение».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отметим, сама потерпевшая Ирина Шевырева сегодня в суде выразила несогласие с версией следствия, она просила отпустить «папу» домой и заявляла о непричастности своей семьи к покушению.

Старший помощник прокурора Советского района Казани Алина Яруллина позицию СК о продлении ареста поддержала.

На заседание защитники обвиняемого Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов вновь представили письма от казанских и республиканских чиновников в пользу изменения меры пресечения Шевыреву. Среди подписантов — глава Миндортранса РТ, руководители исполкомов Казани, Набережных Челнов, Зеленодольского района, а также главы Буинского, Верхнеуслонского, Тукаевского районов.

— Я это преступление не совершал, — заявил на заседании сам арестованный ВИП-дорожник, поблагодарив невестку за поддержку. — Нет ни улик никаких, ни доказательств, ни мотивов. Никаких давлений я не оказывал и не оказываю... Если есть возможность, прошу под домашний арест меня поместить.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению Станислава Шевырева, слова следователя о давлении через адвокатов голословны, поскольку в этом случае вопросы нужно задавать тем адвокатам. Главный довод защиты — ни в обвинении, ни в постановлении о возбуждении дела не указано, каким же мотивом якобы руководствовался их клиент.

— Вы планируете доводить убийство до конца? — провокационно поинтересовался адвокат Некрасов, фактически процитировав один из доводов следователя.

— Юрий Михайлович, Вы что такое говорите?! — возмутился Шевырев. — Я действия не совершал.

— Принимали меры к давлению на других участников? — настаивал защитник.

— Я даже их фамилий и имен не знаю. Слышал только про Булата Галлямова, и то ни разу не встречался.

Заметим, сегодня же Советский райсуд Казани планирует рассмотреть ходатайство о продлении домашнего ареста для Галлямова, ранее написавшего явку с повинной и взятого под госзащиту.

Напомним, 14 октября этого года в результате нападения Ирина Шевырева получила множество колото-резаных ран в области шеи и груди, но в результате активного сопротивления, а также оперативной и квалифицированной медпомощи осталась жива.

Станислав Шевырев и его сын Иван — супруг пострадавшей — стали фигурантами этого дела. В суде оба представлялись заместителями директора компании «Волга-Автодор» — подрядчика контрактов на дорожные стройки в 35 млрд рублей. При этом защитники подчеркивали, Шевырев-старший является важным звеном фирмы, отвечающим за выполнение госзаказов.

Шевырева-младшего также задерживали по этому делу, однако в итоге освободили в статусе подозреваемого. За решеткой же, помимо его отца и уже сознавшегося в нападении Рафиса Султанова, находятся начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин и один из неофициальных работников этой компании Бурихон Хамидов. Его брат, уроженец Таджикистана, арестован заочно. Кроме того, в краткий срок в Россию из Таджикистана экстрадировали сбежавшего из Казани экс-сотрудника МЧС Рафиса Султанова, признавшего вину в нападении на Шевыреву у здания школы №94, куда он приехал 14 октября на электровелосипеде.

Начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов помещен под домашний арест и государственную защиту. Ранее в судах засветили его показания о том, что он получал задания на слежку за Шевыревой от непосредственного начальника — Черкасина, а тот — от шефа компании. По данным источников «Реального времени», «шефами» в «Волга-Автодоре» персонал называл Станислава и Ивана Шевыревых.

Ирина Плотникова