В казанской гимназии №14 произошло короткое замыкание

Очаг возгорания площадью 2 кв. м был обнаружен на потолке

В гимназии №14 Казани произошло короткое замыкание в электрических сетях. Инцидент случился 9 декабря в спортивном зале учебного заведения — очаг возгорания площадью 2 кв. м был обнаружен на потолке.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала своевременно, оповестив о происшествии. На момент возгорания в здании находился только сотрудник охраны — никто из персонала и учащихся не пострадал.

Прибывшие на место пожарные подразделения оперативно ликвидировали открытое горение.

Как сообщили в Управлении образования исполкома Казани, учебный процесс в гимназии возобновится в штатном режиме уже на следующий день.

Рената Валеева